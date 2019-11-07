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РИА Новости

Матвиенко рассказала, когда в ГД внесут поправки по регуляторной гильотине

11:41 07.11.2019
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© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Законопроекты по реформе контрольно-надзорной деятельности кабмин РФ может внести в парламент до конца года, полагает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"На снижение административной нагрузки на бизнес и улучшение делового климата нацелена реформа контрольно-надзорной деятельности, инициированная (главой правительства РФ) Дмитрием Анатольевичем Медведевым", - сказала Матвиенко, выступая в четверг на инвестиционном форуме.
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"Ожидаем, что уже в эту парламентскую сессию правительство внесет проекты законов, необходимые для эффективной реализации реформы, в том числе и на региональном уровне", - отметила она.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство РФ планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Новое регулирование вступит в силу с 1 января 2021 года.
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