Матвиенко рассказала, когда в ГД внесут поправки по регуляторной гильотине

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Законопроекты по реформе контрольно-надзорной деятельности кабмин РФ может внести в парламент до конца года, полагает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"На снижение административной нагрузки на бизнес и улучшение делового климата нацелена реформа контрольно-надзорной деятельности, инициированная (главой правительства РФ) Дмитрием Анатольевичем Медведевым", - сказала Матвиенко, выступая в четверг на инвестиционном форуме.

"Ожидаем, что уже в эту парламентскую сессию правительство внесет проекты законов, необходимые для эффективной реализации реформы, в том числе и на региональном уровне", - отметила она.