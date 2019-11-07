Украина закрыла один из трех пунктов пропуска на границе с Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Украинская сторона закрыла автомобильный пункт пропуска "Каланчак", сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Ранее СМИ писали, что там начинается ремонт.
С российской стороны напротив "Каланчака" расположен пункт пропуска "Армянск", который теперь временно не работает.
Крымские пограничники советуют путешественникам учитывать сложившиеся обстоятельства и пользоваться оставшимися двумя КП "Перекоп" и "Джанкой". Первый предназначен только для граждан России и Украины, остальные могут пересечь границу только в Джанкое.
С начала 2019-го через три пункта пропуска прошли более 2,4 миллиона человек, что соответствует уровню прошлого года за тот же период.