Украина закрыла один из трех пунктов пропуска на границе с Крымом

С российской стороны напротив "Каланчака" расположен пункт пропуска, который теперь временно не работает.

Крымские пограничники советуют путешественникам учитывать сложившиеся обстоятельства и пользоваться оставшимися двумя КП "Перекоп" и "Джанкой". Первый предназначен только для граждан России и Украины, остальные могут пересечь границу только в Джанкое.

С начала 2019-го через три пункта пропуска прошли более 2,4 миллиона человек, что соответствует уровню прошлого года за тот же период.