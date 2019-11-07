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РИА Новости

Украина закрыла один из трех пунктов пропуска на границе с Крымом

11:41 07.11.2019 (обновлено: 12:32 07.11.2019)
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоСтела "Крым — край партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стела Крым — край партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Стела "Крым — край партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Украинская сторона закрыла автомобильный пункт пропуска "Каланчак", сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Ранее СМИ писали, что там начинается ремонт.
С российской стороны напротив "Каланчака" расположен пункт пропуска "Армянск", который теперь временно не работает.
Крымские пограничники советуют путешественникам учитывать сложившиеся обстоятельства и пользоваться оставшимися двумя КП "Перекоп" и "Джанкой". Первый предназначен только для граждан России и Украины, остальные могут пересечь границу только в Джанкое.
С начала 2019-го через три пункта пропуска прошли более 2,4 миллиона человек, что соответствует уровню прошлого года за тот же период.
Пограничник на пункте пропуска Джанкой
23 августа, 17:54РИА Новости
На Украину с начала года не пустили более пяти тысяч россиян
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АрмянскФСБ РФКрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот бы и не открывали. Пусть там сами с ума сходят а в Крым не лезут.
7 ноября, 11:54
Арсений Понфиленко
5130001
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