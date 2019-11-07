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РИА Новости

РФПИ создаст национальный центр по привлечению инвестиций в регионы

11:39 07.11.2019 (обновлено: 13:45 07.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создаст национальный центр по привлечению инвестиций в регионы РФ, его возглавит экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы решили создать национальный центр по привлечению инвестиций в регионы, его возглавит Александр Сергеевич Галушка", - сказал он, выступая на форуме "Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее".
Дмитриев также отметил, что фонд активно взаимодействует со всеми агентствами по привлечению инвестиций в регионах. "Мы считаем, что это именно те наши партнеры в регионах, которые хорошо понимают специфику, работают активно вместе с губернаторами", - отметил он.
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В общении с журналистами Дмитриев отметил, что инвестиции в регионы являются ключевым элементом для реализации национальных проектов. Центр будет дочерней структурой РФПИ, который будет помогать регионам делать инвестстратегии совместно с региональными агентствами по привлечению инвестиций. "Мы ожидаем, что будем делать это совместно с Минэкономразвития РФ", - добавил он.
"Мы также будем обсуждать фонд развития региональных проектов. Это фонд, который позволит РФПИ инвестировать в региональные проекты под гарантии из региональных поступлений, когда проект уже будет запущен, из региональных налоговых поступлений... РФПИ вместе с Минфином прорабатывает подход фонда развития региональных проектов, который позволит нам лучше финансировать региональные проекты, получая возмещение средств за счет региональных налогов в будущем" - также рассказал Дмитриев.
Он выразил надежду, что о запуске фонда будет объявлено в следующем году на ПМЭФ.
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Дальний ВостокРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияЭкономика
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