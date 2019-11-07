Новый штамм ВИЧ усложнит создание вакцины, считает академик

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Открытие нового штамма Открытие нового штамма ВИЧ усложнит создание вакцины, но не означает появления новых путей его передачи, сообщил РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский

Ранее телеканал CNN сообщил, что группа ученых в США обнаружила новый штамм ВИЧ впервые за почти 20 лет. Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури. Штамм является частью группы М вида ВИЧ-1.

Как пояснил Покровский, существуют два типа ВИЧ, по поводу существования третьего идут споры. Основной вирус, вызвавший эпидемию, это ВИЧ-1 (первого типа), преимущественно из группы, которую объединяют буквой M, внутри которой существуют различные субтипы. Он отметил, что эти субтипы не очень сильно отличаются и представляют интерес в основном с точки зрения эпидемиологии.

"В будущем это будет иметь большое значение при разработке вакцин. Надо, чтобы вакцина действовала против всех этих субтипов. И еще также при диагностике, потому что в частности тесты, которые лет 10 назад производила эта компания, Abbott Laboratories, они не выявляли больных, инфицированных субтипом A... поэтому им пришлось переделывать свою тест-систему", - уточнил Покровский.

По словам академика, для людей не имеет принципиального значения, каким субтипом вируса они инфицированы. Различия существуют между первым и вторым типами ВИЧ: второй менее распространен, считается, что при заражении им СПИД прогрессирует медленнее.