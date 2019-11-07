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РИА Новости
РИА Наука

Новый штамм ВИЧ усложнит создание вакцины, считает академик

11:36 07.11.2019 (обновлено: 11:50 07.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Открытие нового штамма ВИЧ усложнит создание вакцины, но не означает появления новых путей его передачи, сообщил РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
Ранее телеканал CNN сообщил, что группа ученых в США обнаружила новый штамм ВИЧ впервые за почти 20 лет. Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури. Штамм является частью группы М вида ВИЧ-1.
Как пояснил Покровский, существуют два типа ВИЧ, по поводу существования третьего идут споры. Основной вирус, вызвавший эпидемию, это ВИЧ-1 (первого типа), преимущественно из группы, которую объединяют буквой M, внутри которой существуют различные субтипы. Он отметил, что эти субтипы не очень сильно отличаются и представляют интерес в основном с точки зрения эпидемиологии.
"В будущем это будет иметь большое значение при разработке вакцин. Надо, чтобы вакцина действовала против всех этих субтипов. И еще также при диагностике, потому что в частности тесты, которые лет 10 назад производила эта компания, Abbott Laboratories, они не выявляли больных, инфицированных субтипом A... поэтому им пришлось переделывать свою тест-систему", - уточнил Покровский.
Вирус гепатита C, 3D модель
28 октября, 15:31Сказано в эфире
Может ли человечество избавиться от ВИЧ и гепатита B? Мнение экспертовРоссийские ученые предложили новый метод борьбы с тяжелыми заболеваниями, такими как ВИЧ и гепатит В. Этот метод прокомментировал в эфире радио Sputnik академик РАН Вадим Покровский.
По словам академика, для людей не имеет принципиального значения, каким субтипом вируса они инфицированы. Различия существуют между первым и вторым типами ВИЧ: второй менее распространен, считается, что при заражении им СПИД прогрессирует медленнее.
"Это не приведет к изменению лечения точно. Единственное что - будет еще сложнее вакцину создавать. То есть уже не 30 разных надо будет учитывать субтипов, а 31. Это вот для вакцины и для диагностики определенное значение имеет. А бояться, что вирус как-то будет по-другому распространяться, не половым путем, а по воздуху - нет, это, конечно, ерунда", - добавил Покровский.
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РИА НаукаВИЧВадим ПокровскийСПИДРоспотребнадзорРоссия
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