В Москве зафиксировали низкий уровень содержания кислорода в воздухе

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Содержание кислорода в воздухе в Содержание кислорода в воздухе в Москве в четверг на 11-12 единиц ниже климатической нормы, но с пятницы оно начнет приходить к стандартным показателям, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Во вторник в столице был побит рекорд тепла для 5 ноября за всю историю метеонаблюдений. Как отметила Позднякова, содержание кислорода в воздухе зависит от показателей температуры, атмосферного давления и влажности воздуха.

"Поскольку у нас атмосферное давление в предыдущие дни и еще сегодня остается ниже климатической нормы, температура была выше климатической нормы и отмечались осадки, то все эти факторы приводят к тому, что у нас содержание кислорода в воздухе на 11-12 единиц ниже климатической нормы для этих дней осени", - сказала Позднякова.

По ее словам, уже с пятницы температура воздуха начнет возвращаться в климатическую норму, атмосферное давление начнет расти, осадков будет меньше, и таким образом уровень кислорода в воздухе начнет выравниваться.

"У нас в ближайшие дни дождей уже не ожидается, это значит, что влажность воздуха уменьшится, у нас будет отмечаться рост атмосферного давления, и температура воздуха понизится, будет ближе к норме. Все это приведет к тому, что содержание кислорода в воздухе увеличится, и не исключено, что оно будет соответствовать норме", - сказала Позднякова.

Как отмечается на сайте Московского метеобюро, низкое содержание кислорода в воздухе может неблагоприятно сказываться на самочувствии метеочувствительных людей с патологией органов дыхания, с проявлениями кислородной недостаточности (особенно при легочной и сердечной недостаточности).