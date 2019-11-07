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РИА Новости
Культура

Актер Джеймс Дин появится в новом фильме через 65 лет после смерти

12:01 07.11.2019 (обновлено: 12:02 07.11.2019)
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CC0 / / Джеймс Дин
Джеймс Дин
CC0 / /
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Образ известного американского актера, погибшего в 1955 году, вернется на экраны благодаря компьютерной графике, сообщает Hollywood Reporter.
Джеймса Дина посмертно включили в актерский состав картины "В поисках Джека" о вьетнамской войне.
Он будет "играть" второго по значимости персонажа по имени Роган. В основе фильма — книга Гарета Крокера о 10 тысячах собаках, брошенных в конце войны во Вьетнаме.
"Мы долго искали идеального актера на роль Рогана, который проходит сложную эволюцию, и после нескольких месяцев поисков остановились на Джеймсе Дине", — пояснил режиссер Антон Эрнст.
Киностудия Magic City Films приобрела права на использование образа Дина у его семьи. Над созданием "реалистичной копии" на основе фотографий и архивных записей будут работать компании MOI Worldwide и Imagine Engine. Озвучивать Джеймса будет другой актер.
Предполагается, что съемки начнутся уже в ноябре, а выход фильма запланирован на 2020 год.
Новость уже вызвала критику в кинематографической среде. Зельда Уильямс, дочь Робина Уильямса, который запретил использовать свой образ, назвала этот прецедент "оживления" мертвых ужасным. К ней присоединился Крис Эванс: "Может быть, компьютер нам нарисует еще одну работу Пикассо или напишет пару новых мелодий Джона Леннона. Они просто не понимают, что делают, это позор".
Джеймс погиб в автокатастрофе в возрасте 24 лет. Он известен по фильмам "К востоку от рая" и "Гигант", за которые был номинирован на "Оскар".
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжеймс ДинВьетнам
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