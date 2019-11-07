Актер Джеймс Дин появится в новом фильме через 65 лет после смерти

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Образ известного американского актера, погибшего в 1955 году, вернется на экраны благодаря компьютерной графике, . Образ известного американского актера, погибшего в 1955 году, вернется на экраны благодаря компьютерной графике, сообщает Hollywood Reporter.

Джеймса Дина посмертно включили в актерский состав картины "В поисках Джека" о вьетнамской войне.

Он будет "играть" второго по значимости персонажа по имени Роган. В основе фильма — книга Гарета Крокера о 10 тысячах собаках, брошенных в конце войны во Вьетнаме.

"Мы долго искали идеального актера на роль Рогана, который проходит сложную эволюцию, и после нескольких месяцев поисков остановились на Джеймсе Дине", — пояснил режиссер Антон Эрнст.

Киностудия Magic City Films приобрела права на использование образа Дина у его семьи. Над созданием "реалистичной копии" на основе фотографий и архивных записей будут работать компании MOI Worldwide и Imagine Engine. Озвучивать Джеймса будет другой актер.

Предполагается, что съемки начнутся уже в ноябре, а выход фильма запланирован на 2020 год.

Новость уже вызвала критику в кинематографической среде. Зельда Уильямс, дочь Робина Уильямса, который запретил использовать свой образ, назвала этот прецедент "оживления" мертвых ужасным. К ней присоединился Крис Эванс: "Может быть, компьютер нам нарисует еще одну работу Пикассо или напишет пару новых мелодий Джона Леннона. Они просто не понимают, что делают, это позор".