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РИА Новости

Военный эксперт рассказал об уязвимости американских ВМС

11:25 07.11.2019 (обновлено: 12:29 07.11.2019)
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© РИА Новости / ВМС США / Перейти в фотобанкАмериканский авианосец USS Harry Truman
Американский авианосец USS Harry Truman
© РИА Новости / ВМС США
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об уязвимости американского флота.
В статье для "Военно-промышленного курьера" эксперт отметил, что американский флот, который делает ставку на авианосные группы, слишком сильно зависит от верфи в Ньюпорте (штат Вирджиния). Это единственная верфь в США, которая предназначена для строительства и ремонта атомных авианосцев.
Авианосные ударные группы ВМС США являются одной из главных составляющих американской "проекции силы" при проведении операций с применением неядерного оружия.
На данный момент США обладают десятью авианосцами типа "Нимиц" и одним типа "Форд". Помимо этого запланировано строительство как минимум двух новых кораблей подобного класса.
Американский авианосец George H.W. Bush
25 февраля, 16:43РИА Новости
Авианосец ВМС США выбыл из строя на два года
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Константин СивковВоенно-морские силы СШАНьюпорт (город)РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну ладно, шутки в сторону! С авианосцами США, допустим, сообразили что делать. Ну, а как там вопрос с тёплыми клозетами для населения РФ? Миллионы граждан нашей страны до сих пор (21 век!) вынуждены пользоваться туалетами на улице! ЭТОТ вопрос уже решён?
7 ноября, 11:49
Eugene Shilkin
851710094
Военный эксперт забыл, что речь не про Россию в которой доки тонут раз и навсегда. Будет надо - отремонтируют эту и построят три новых базы.
7 ноября, 11:32
Роман Жарков
627240103
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