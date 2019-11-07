Военный эксперт рассказал об уязвимости американских ВМС

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об уязвимости американского флота.
В статье для "Военно-промышленного курьера" эксперт отметил, что американский флот, который делает ставку на авианосные группы, слишком сильно зависит от верфи в Ньюпорте (штат Вирджиния). Это единственная верфь в США, которая предназначена для строительства и ремонта атомных авианосцев.
Авианосные ударные группы ВМС США являются одной из главных составляющих американской "проекции силы" при проведении операций с применением неядерного оружия.
На данный момент США обладают десятью авианосцами типа "Нимиц" и одним типа "Форд". Помимо этого запланировано строительство как минимум двух новых кораблей подобного класса.
25 февраля, 16:43РИА НовостиАвианосец ВМС США выбыл из строя на два года