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РИА Новости

В Китае назвали условие для достижения первой части торговой сделки с США

11:21 07.11.2019
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© AP Photo / Color China PhotoПлакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу
© AP Photo / Color China Photo
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу. Архивное фото
ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.
"Если стороны достигнут первой части сделки, то в соответствии с содержанием соглашения взаимные повышенные пошлины должны быть синхронно и пропорционально отмены, это важное условие достижения соглашения", - заявил представитель ведомства.
Автомобиль американского посольства в Шанхае
2 ноября, 12:57Радио Sputnik
Глава Минэкономразвития России оценил торговое соглашение США и Китая
Китай и США находятся в состоянии "торговой войны" уже на протяжении 16 месяцев. Страны неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками сильно сказался на общем экономическом росте. Аналитики считают, что урегулирование спора приведет к росту спроса на рисковые активы, уменьшит обеспокоенность по поводу экономических перспектив и уменьшит необходимость агрессивного смягчения денежно-кредитной политики.
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Гао ФэнМинистерство коммерции КНРКитайСШАВ мире
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