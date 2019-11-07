В Томской области избили врача за то, что он сказал о смерти пациента

НОВОСИБИРСК, 7 ноя – РИА Новости. Следователи СК в Томской области организовали проверку после избиения врача скорой помощи родственником скончавшегося пациента, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, 3 ноября 2019 года жителю ЗАТО Северск, упавшему на улице, была вызвана бригада скорой помощи, которая зафиксировала его смерть. Прибывший на место происшествия родственник погибшего стал требовать оказания мужчине медицинской помощи, а после того, как врач скорой помощи сообщил о наступлении смерти последнего, подверг врача избиению", - говорится в сообщении.
В СК отметили, что по инициативе следственного управления СК РФ по Томской области материал проверки прокуратура Северска изъяла из производства органов внутренних дел и передала следователям СК.
"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего и принятие обоснованного и законного процессуального решения", - говорится в сообщении.