Береговая охрана Филиппин спасла более 60 человек рядом с островом Себу

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Береговая охрана Филиппин спасла по меньшей мере 60 пассажиров и членов экипажа судна, которое захлестнули волны рядом с населенным пунктом Сибонга у побережья филиппинского острова Себу, сообщает телеканал CNN Philippines.
По словам представителя береговой охраны Майкла Джона Энсины, спасатели получили сигнал бедствия от судна MV Siargao Princess.
"Большие волны привели к тому, что в судне образовалась течь", – приводит канал цитату пресс-секретаря береговой охраны.
На борту судна находилось 53 пассажира и 10 членов команды. Оно направлялось из города Лун в населенный пункт Сибонга.
Медики на месте происшествия оказывают необходимую помощь пассажирам.