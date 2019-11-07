Береговая охрана Филиппин спасла более 60 человек рядом с островом Себу

По словам представителя береговой охраны Майкла Джона Энсины, спасатели получили сигнал бедствия от судна MV Siargao Princess.

Число жертв двух землетрясений на Филиппинах увеличилось до 21

Число жертв двух землетрясений на Филиппинах увеличилось до 21

"Большие волны привели к тому, что в судне образовалась течь", – приводит канал цитату пресс-секретаря береговой охраны.

На борту судна находилось 53 пассажира и 10 членов команды. Оно направлялось из города Лун в населенный пункт Сибонга.