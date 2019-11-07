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РИА Новости

Береговая охрана Филиппин спасла более 60 человек рядом с островом Себу

11:16 07.11.2019
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© AP Photo / Aaron FavilaМашина полиции на улице Манилы, Филиппины
Машина полиции на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Машина полиции на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Береговая охрана Филиппин спасла по меньшей мере 60 пассажиров и членов экипажа судна, которое захлестнули волны рядом с населенным пунктом Сибонга у побережья филиппинского острова Себу, сообщает телеканал CNN Philippines.
По словам представителя береговой охраны Майкла Джона Энсины, спасатели получили сигнал бедствия от судна MV Siargao Princess.
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"Большие волны привели к тому, что в судне образовалась течь", – приводит канал цитату пресс-секретаря береговой охраны.
На борту судна находилось 53 пассажира и 10 членов команды. Оно направлялось из города Лун в населенный пункт Сибонга.
Медики на месте происшествия оказывают необходимую помощь пассажирам.
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