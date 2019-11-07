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РИА Новости

Суд оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

11:16 07.11.2019
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцЭкс-президент Армении Роберт Кочарян
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Экс-президент Армении Роберт Кочарян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 ноя – РИА Новости. Суд в Ереване оставил под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, сообщила судья Анна Данибекян.
"Отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна о его освобождении под залог", - сказала Данибекян на судебном заседании в четверг.
Роберт Кочарян
21 октября, 10:30РИА Новости
Экс-президент Армении Кочарян вернулся в СИЗО после операции
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту также вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
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