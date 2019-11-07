Суд оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

"Отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна о его освобождении под залог", - сказала Данибекян на судебном заседании в четверг.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту также вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.