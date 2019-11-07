Саперы обезвредили снаряд от гранатомета, найденный в Новой Москве

Накануне сообщалось об обнаружении снаряда от ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7 на территории кладбища "Большое Свинорье" в поселении Марушкинское.

"В 07.40 предмет, похожий на снаряд от РПГ-7, вывезен инженерно-саперным отрядом для дальнейшей утилизации", - сказал собеседник агентства.

Кроме этого боеприпаса, 6 ноября при укладке железнодорожных путей возле дома номер 3 по адресу: 2-й Лучевой просек на северо-востоке Москвы был найден снаряд времен Великой Отечественной войны. В 14.40 опасный предмет изъяли саперы военной комендатуры и вывезли для утилизации на подмосковный полигон.