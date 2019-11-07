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РИА Новости

Саперы обезвредили снаряд от гранатомета, найденный в Новой Москве

11:14 07.11.2019 (обновлено: 11:28 07.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь МасловСаперы
Саперы
© РИА Новости / Игорь Маслов
Саперы. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Специалисты инженерно-саперного отряда вывезли утром в четверг для последующей утилизации на полигоне обнаруженный на кладбище "Большое Свинорье" в Новой Москве снаряд от противотанкового гранатомёта, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Накануне сообщалось об обнаружении снаряда от ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7 на территории кладбища "Большое Свинорье" в поселении Марушкинское.
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"В 07.40 предмет, похожий на снаряд от РПГ-7, вывезен инженерно-саперным отрядом для дальнейшей утилизации", - сказал собеседник агентства.
Кроме этого боеприпаса, 6 ноября при укладке железнодорожных путей возле дома номер 3 по адресу: 2-й Лучевой просек на северо-востоке Москвы был найден снаряд времен Великой Отечественной войны. В 14.40 опасный предмет изъяли саперы военной комендатуры и вывезли для утилизации на подмосковный полигон.
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