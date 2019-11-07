Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, заявил директор ФСБ

ТАШКЕНТ, 7 ноя - РИА Новости. Спецслужбы СНГ отмечают рост активности в Спецслужбы СНГ отмечают рост активности в Афганистане подразделений "Исламского государства" *, планирующих экспансию в страны СНГ, заявил в четверг директор ФСБ России Александр Бортников.

"Мы фиксируем нарастающую активность подразделений ИГ* в Афганистане, объединенных в так называемый "Вилаят Хорасан". В тесной связи с ним действуют "Джамаат Ансаруллах" и "Исламское движение Восточного Туркестана". Их цель - создание плацдарма для экспансии на пространство СНГ", - сказал Бортников на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

По его данным, предполагается, что эта экспансия будет осуществляться боевиками из числа граждан центральноазиатских республик.

В целом, по словам Бортникова, террористы осознают, что разгромлены на территории Сирии и Ирака, поэтому уводят оставшиеся силы за пределы Ближнего Востока. Они создают новые зоны нестабильности в Азии и Африке и формируют сети спящих ячеек в Европе.

Ранее замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько сообщил, что в Афганистане находится порядка 10 тысяч боевиков ИГ*, значительная их часть сосредоточена в северных и восточных провинциях страны.