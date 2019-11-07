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РИА Новости

Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, заявил директор ФСБ

10:59 07.11.2019 (обновлено: 13:14 07.11.2019)
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© AP Photo / Rahmat GulСитуация в Афганистане
Ситуация в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Ситуация в Афганистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 7 ноя - РИА Новости. Спецслужбы СНГ отмечают рост активности в Афганистане подразделений "Исламского государства"*, планирующих экспансию в страны СНГ, заявил в четверг директор ФСБ России Александр Бортников.
"Мы фиксируем нарастающую активность подразделений ИГ* в Афганистане, объединенных в так называемый "Вилаят Хорасан". В тесной связи с ним действуют "Джамаат Ансаруллах" и "Исламское движение Восточного Туркестана". Их цель - создание плацдарма для экспансии на пространство СНГ", - сказал Бортников на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.
По его данным, предполагается, что эта экспансия будет осуществляться боевиками из числа граждан центральноазиатских республик.
В целом, по словам Бортникова, террористы осознают, что разгромлены на территории Сирии и Ирака, поэтому уводят оставшиеся силы за пределы Ближнего Востока. Они создают новые зоны нестабильности в Азии и Африке и формируют сети спящих ячеек в Европе.
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Ранее замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько сообщил, что в Афганистане находится порядка 10 тысяч боевиков ИГ*, значительная их часть сосредоточена в северных и восточных провинциях страны.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Исламское государствоФСБ РФАлександр БортниковАфганистанРоссияВ мире
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Так "встречайте" всех без особого разбора прямо на границе.
7 ноября, 12:21
elya.velichutina
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Алё, гараж!!! А ничего, что они уже все в Москве? Под окнами нашими в виде дворников ходят. Вчера у турникета повстречался в форме охранника РЖД
7 ноября, 12:29
Артур Оксаниченко
1800005
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