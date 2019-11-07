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РИА Новости

В ФСБ заявили об активизации попыток Запада расшатать ситуацию в СНГ

10:58 07.11.2019 (обновлено: 11:28 07.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании коллегии ФСБ. 6 марта 2019
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании коллегии ФСБ. 6 марта 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — РИА Новости. Западные страны активно пытаются расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ, заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

"Традиционным инструментом для такого вмешательства <...> являются иностранные и международные неправительственные организации", — уточнил он на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

Содружество Независимых Государств (СНГ) — межгосударственное объединение большинства бывших республик СССР. Образовано 8 декабря 1991 года руководителями Белоруссии, Российской Федерации и Украины. Сейчас в него входят также Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. В 2009-м объединение покинула Грузия, также спорный статус имеет Украина.
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СНГФСБ РФАлександр БортниковВ мире
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