В ФСБ заявили об активизации попыток Запада расшатать ситуацию в СНГ

ТАШКЕНТ, 7 ноя — РИА Новости. Западные страны активно пытаются расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ, заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
"Традиционным инструментом для такого вмешательства <...> являются иностранные и международные неправительственные организации", — уточнил он на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.
Содружество Независимых Государств (СНГ) — межгосударственное объединение большинства бывших республик СССР. Образовано 8 декабря 1991 года руководителями Белоруссии, Российской Федерации и Украины. Сейчас в него входят также Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. В 2009-м объединение покинула Грузия, также спорный статус имеет Украина.