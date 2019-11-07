В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию

ТАШКЕНТ, 7 ноя - РИА Новости. ФСБ располагает данными о порядка двух тысячах россиян, которые являются родственниками боевиков и готовы вернуться с ФСБ располагает данными о порядка двух тысячах россиян, которые являются родственниками боевиков и готовы вернуться с Ближнего Востока и вести в РФ террористическую деятельность, заявил в четверг директор ФСБ России Александр Бортников

"На данный момент женщин и детей, являющихся родственниками боевиков только из числа граждан России, находящихся на Ближнем Востоке или убывших оттуда, и в отношении которых располагаем установочными данными, насчитывается порядка двух тысяч", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Одним из каналов, по которым в Россию из зон вооруженных конфликтов попадают террористы и их родственники, Бортников назвал гуманитарные коридоры. По его словам, "возвращенцы" часто выступают носителями экстремистской идеологии, главари банд рассматривают их как террористов-смертников, пропагандистов и вербовщиков.