Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T11:02Z
https://ria.ru/20191107/1560663194.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149713/82/1497138276_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_be5785b12c298aebf9f7aab35753732d.jpg
РИА Новости

В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию

10:57 07.11.2019 (обновлено: 11:02 07.11.2019)
1060
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДиректор ФСБ РФ Александр Бортников
Директор ФСБ РФ Александр Бортников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Директор ФСБ РФ Александр Бортников. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 7 ноя - РИА Новости. ФСБ располагает данными о порядка двух тысячах россиян, которые являются родственниками боевиков и готовы вернуться с Ближнего Востока и вести в РФ террористическую деятельность, заявил в четверг директор ФСБ России Александр Бортников.
"На данный момент женщин и детей, являющихся родственниками боевиков только из числа граждан России, находящихся на Ближнем Востоке или убывших оттуда, и в отношении которых располагаем установочными данными, насчитывается порядка двух тысяч", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Вчера, 10:57Религия и мировоззрение
Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
Одним из каналов, по которым в Россию из зон вооруженных конфликтов попадают террористы и их родственники, Бортников назвал гуманитарные коридоры. По его словам, "возвращенцы" часто выступают носителями экстремистской идеологии, главари банд рассматривают их как террористов-смертников, пропагандистов и вербовщиков.
Директор ФСБ отметил, что сами боевики в основном следуют по каналам нелегальной миграции и получают поддержку этнических ОПГ там, где оседают.
000000
Обсудить 0
Ближний ВостокРоссияСНГФСБ РФАлександр БортниковВ мире
Рекомендуем
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании коллегии ФСБ. 6 марта 2019
В ФСБ заявили об активизации попыток Запада расшатать ситуацию в СНГ
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Ситуация в Афганистане
Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, заявил директор ФСБ
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
КПП на российско-казахстанской границе
Россия и Казахстан определили границу между странами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15В Мексике спасли группу мигрантов, которых везли в грузовике
01:06РФ предложила генсеку ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз
00:53Макрон перечислил сценарии развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
Лента новостейМолния