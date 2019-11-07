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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях

10:57 07.11.2019 (обновлено: 13:39 07.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 7 ноя - РИА Новости. Террористы пытаются привить экстремистскую идеологию молодежи в странах СНГ с помощью проповедей и лекций в нелегальных религиозных учреждениях, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Особая группа риска - это молодежь, подверженная влиянию экстремистских идеологий. Её обработка ведется в ходе проповедей и лекций радикального духовенства, читаемых в культовых учреждениях, в основном действующих неофициально", - сказал Бортников на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
Он добавил, что подобные проповеди и лекции также распространяются в открытом доступе в интернете. Кроме того, джихадисты создают закрытые сетевые сообщества, где дистанционно обучают террористов-одиночек.
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Религия и мировоззрениерелигияСНГФСБ РФАлександр БортниковТашкентОбщество
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