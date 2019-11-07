Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях

"Особая группа риска - это молодежь, подверженная влиянию экстремистских идеологий. Её обработка ведется в ходе проповедей и лекций радикального духовенства, читаемых в культовых учреждениях, в основном действующих неофициально", - сказал Бортников на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.