Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях

ТАШКЕНТ, 7 ноя - РИА Новости. Террористы пытаются привить экстремистскую идеологию молодежи в странах СНГ с помощью проповедей и лекций в нелегальных религиозных учреждениях, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Особая группа риска - это молодежь, подверженная влиянию экстремистских идеологий. Её обработка ведется в ходе проповедей и лекций радикального духовенства, читаемых в культовых учреждениях, в основном действующих неофициально", - сказал Бортников на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
Он добавил, что подобные проповеди и лекции также распространяются в открытом доступе в интернете. Кроме того, джихадисты создают закрытые сетевые сообщества, где дистанционно обучают террористов-одиночек.
28 февраля 2018, 15:56РИА НовостиБесконтактная вербовка: как террористы заманивают молодежь через соцсети