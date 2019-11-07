Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор готовит предложения по введению административной ответственности за приобретение похищенных персональных данных и последующее их использование, заявил глава ведомства Александр Жаров

"Мы готовим пакет предложений, направленных на регламентацию внутреннего контроля за обработкой персональных данных, установление административной ответственности не только за распространение персональных данных, полученных преступным путем, но и за приобретение и последующее их использование", - сказал Жаров на конференции "Защита персональных данных".

Он отметил, что в последнее время все чаще появляются сообщения о преступлениях, связанных с воровством и последующей продажей баз данных, оформления поддельных документов и сделок с использованием украденных персональных данных.

"И в этой части необходимо выработать правовые нормы по борьбе с преступлениями в цифровой среде, разработать технологические решения и стандарты, обеспечить взаимодействие между уполномоченными органами", - считает глава Роскомнадзора.