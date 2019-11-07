Торжественный марш на Красной площади в память о параде 1941 года

В масштабном параде в центре Москвы приняли участие почти четыре тысячи человек.
В масштабном параде в центре Москвы приняли участие почти четыре тысячи человек.
По Красной площади прошли почетный караул, военный оркестр, военнослужащие Минобороны, воспитанники суворовских училищ и кадеты.
По Красной площади прошли почетный караул, военный оркестр, военнослужащие Минобороны, воспитанники суворовских училищ и кадеты.
В театрализованной части шествия были задействовали 600 артистов и 250 волонтеров.
В театрализованной части шествия были задействовали 600 артистов и 250 волонтеров.
Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года.
Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года.
Знаменная группа во время торжественного марша на Красной площади.
Знаменная группа во время торжественного марша на Красной площади.
Перед гостями парада проехали боевые машины времен Великой Отечественной войны.
Перед гостями парада проехали боевые машины времен Великой Отечественной войны.
Торжественный марш призван напомнить россиянам о героических моментах истории.
Торжественный марш призван напомнить россиянам о героических моментах истории.
Парад 7 ноября 1941 года по силе воздействия на ход событий приравнивают к важнейшей военной операции.
Парад 7 ноября 1941 года по силе воздействия на ход событий приравнивают к важнейшей военной операции.
Мероприятие проходило в разгар битвы за Москву.
Некоторые подразделения прямо с парада отправились на фронт.
Некоторые подразделения прямо с парада отправились на фронт.
Парад имел огромное значение для поднятия морального духа всей страны.
Парад имел огромное значение для поднятия морального духа всей страны.
Он показал миру, что Москва не сдается.
Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади.
Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади.