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РИА Новости

Торжественный марш на Красной площади в память о параде 1941 года

12:03 07.11.2019 (обновлено: 12:06 07.11.2019)
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На главной площади страны состоялся торжественный марш, посвященный 78-й годовщине военного парада 1941 года. Почетный караул, военный оркестр и боевые машины времен Великой Отечественной войны — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В масштабном параде в центре Москвы приняли участие почти четыре тысячи человек.

Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади
1 из 13

В масштабном параде в центре Москвы приняли участие почти четыре тысячи человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По Красной площади прошли почетный караул, военный оркестр, военнослужащие Минобороны, воспитанники суворовских училищ и кадеты.

Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади
2 из 13

По Красной площади прошли почетный караул, военный оркестр, военнослужащие Минобороны, воспитанники суворовских училищ и кадеты.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В театрализованной части шествия были задействовали 600 артистов и 250 волонтеров.

Участник марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади
3 из 13

В театрализованной части шествия были задействовали 600 артистов и 250 волонтеров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года.

Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади
4 из 13

Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Знаменная группа во время торжественного марша на Красной площади.

Знаменная группа во время марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади
5 из 13

Знаменная группа во время торжественного марша на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Перед гостями парада проехали боевые машины времен Великой Отечественной войны.

Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади
6 из 13

Перед гостями парада проехали боевые машины времен Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Торжественный марш призван напомнить россиянам о героических моментах истории.

Участник марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади
7 из 13

Торжественный марш призван напомнить россиянам о героических моментах истории.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Парад 7 ноября 1941 года по силе воздействия на ход событий приравнивают к важнейшей военной операции.

Участницы марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади
8 из 13

Парад 7 ноября 1941 года по силе воздействия на ход событий приравнивают к важнейшей военной операции.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Мероприятие проходило в разгар битвы за Москву.

Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади
9 из 13

Мероприятие проходило в разгар битвы за Москву.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Некоторые подразделения прямо с парада отправились на фронт.

Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади
10 из 13

Некоторые подразделения прямо с парада отправились на фронт.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Парад имел огромное значение для поднятия морального духа всей страны.

Участник марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади
11 из 13

Парад имел огромное значение для поднятия морального духа всей страны.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Он показал миру, что Москва не сдается.

Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади
12 из 13

Он показал миру, что Москва не сдается.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади.

Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади
13 из 13

Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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Обсудить 9
Годовщина военного парада 1941 года в МосквеФото
Популярные комментарии
сколько денег на ветер....по другому то нельзя это отметить...
7 ноября, 14:55
Валя Петрова
3000014
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