Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта

"В Новороссийске вчера в 09.35 шторм закончился, налив идет с полудня. Отставание от графика 2 позиции. Инцидент с возгоранием на Грушевой (хлопок в 9.04, локализация возгорания в 9.40) на работы в порту не повлиял", - пояснил он.