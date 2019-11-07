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РИА Новости

Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта

10:37 07.11.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Тушение пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края
Тушение пожара на нефтебазе Грушовая в Новороссийске Краснодарского края
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Тушение пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пожар на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске не повлиял на работу порта, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"В Новороссийске вчера в 09.35 шторм закончился, налив идет с полудня. Отставание от графика 2 позиции. Инцидент с возгоранием на Грушевой (хлопок в 9.04, локализация возгорания в 9.40) на работы в порту не повлиял", - пояснил он.
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16 октября, 03:41РИА Новости
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По данным МЧС, при пожаре на нефтебазе пострадали пять человек. На данный момент пожар удалось ликвидировать.
По его Демина, в портах Приморск и Усть-Луга работы идут по графику. Опаздывающих танкеров нет. Прием нефти в систему и поставки на НПЗ идут по плану.
В Козьмино в 00.24 (мск) объявлено штормовое предупреждение. Погрузка идет по фактической погоде.
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ТранснефтьНовороссийскРоссияПроисшествия
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