Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Следственные органы предъявили новые обвинения главе Чебаркульского городского округа Сергею Ковригину - в превышение и злоупотреблении полномочиями, ранее ему было предъявлено обвинение в получении взятки, сообщило в четверг следственное управление СКРФ по региону.
По данным следствия, в 2016 году Ковригин получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за передачу объектов муниципальной собственности. Ковригину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Как сообщала прокуратура региона, МУП "Теплоком" на основании постановления главы Чебаркуля Ковригина от 17 мая 2016 года передал объекты водоснабжения и водоотведения города в аренду двум ООО - "Чебаркульское предприятие водоснабжения" и "Чебаркульское предприятие канализации". Проверка прокуратуры выявила, что из-за действия должностного лица администрации Чебаркульского городского округа находящиеся в муниципальной собственности объекты водоснабжения и водоотведения долгое время были у юрлиц, что привело к длительному невыполнению ремонтных работ инженерных сетей.
"Следственными органами СКРФ по Челябинской области главе Чебаркульского городского округа Сергею Ковригину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии, уточняется в сообщении.
Ковригин был избран главой Чебаркуля в декабре 2015 года на пять лет.