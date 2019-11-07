Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения

По данным следствия, в 2016 году Ковригин получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за передачу объектов муниципальной собственности. Ковригину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки).