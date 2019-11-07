Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ

КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Автомобиль Mercedes, который взорвался в Киеве, принадлежит российско-украинскому бизнесмену, директору фармакологической компании Игорю Сало, сообщает издание "Цензор.нет" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что Mercedes взорвался на Брест-Литовском шоссе в Киеве, водитель погиб, к взрыву может быть причастен мотоциклист. Издание Dtp.kiev.ua сообщило, что мотоциклист кинул на крышу машины взрывное устройство и скрылся.
"В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало… В результате взрыва в автомобиле на Брест-Литовском шоссе погиб охранник С. Ерченко, двое пассажиров - Сергей Воловик и Игорь Сало - получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.