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РИА Новости

Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ

10:26 07.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Автомобиль Mercedes, который взорвался в Киеве, принадлежит российско-украинскому бизнесмену, директору фармакологической компании Игорю Сало, сообщает издание "Цензор.нет" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что Mercedes взорвался на Брест-Литовском шоссе в Киеве, водитель погиб, к взрыву может быть причастен мотоциклист. Издание Dtp.kiev.ua сообщило, что мотоциклист кинул на крышу машины взрывное устройство и скрылся.
"В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало… В результате взрыва в автомобиле на Брест-Литовском шоссе погиб охранник С. Ерченко, двое пассажиров - Сергей Воловик и Игорь Сало - получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Видео момента взрыва Mercedes в Киеве
01:09РИА Новости
В Киеве при взрыве Mercedes погиб один человек, еще двое пострадали
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Игорь СалоКиевУкраинаВ мире
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