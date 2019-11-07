"Адмирал Макаров" провел учения с палубной авиацией в Средиземном море

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" провел учения с палубной авиацией корабля в Средиземном море, сообщает в четверг Минобороны РФ.
Отмечается, что экипаж фрегата, выполняющий задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота России в Средиземном море, провел комплекс плановых корабельных учений совместно с экипажами вертолетов Ка-27ПС и Ка-27ПЛ.
"Летчики Морской авиации Черноморского флота во взаимодействии с экипажем фрегата отработали в море задачи по взлётам и посадкам на палубу движущегося и находящегося в дрейфе корабля, а также провели тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой", - говорится в сообщении.
Параллельно, с целью проверки слаженности работы всех систем авиационных комплексов корабля, проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолётов. Вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС совершили около 20 взлетов и посадок на палубу корабля, сообщили в Минобороны.
"Адмирал Макаров" – третий фрегат проекта 11356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль, названный в честь адмирала русского флота Степана Макарова (1849-1904), входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Корабль был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, пополнил состав ВМФ России в конце декабря 2017 года, а в Севастополь прибыл в начале октября 2018-го после выполнения задач в Средиземном море.