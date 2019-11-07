Счетная палата предупредила о сокращении населения

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

Так, согласно документу, на 1 сентября численность населения составила 146,7 миллиона человек, что на 52,5 тысячи меньше, чем в начале года. При этом миграционный прирост компенсирует убыль лишь частично.

Аудиторы зафиксировали естественный прирост населения лишь в 17 регионах, в то время как в 2018 году он отмечался в 20 субъектах Российской Федерации.