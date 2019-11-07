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РИА Новости

Счетная палата предупредила о сокращении населения

10:13 07.11.2019 (обновлено: 11:18 07.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновНикольская улица в Москве
Никольская улица в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
Так, согласно документу, на 1 сентября численность населения составила 146,7 миллиона человек, что на 52,5 тысячи меньше, чем в начале года. При этом миграционный прирост компенсирует убыль лишь частично.
Аудиторы зафиксировали естественный прирост населения лишь в 17 регионах, в то время как в 2018 году он отмечался в 20 субъектах Российской Федерации.
В ведомстве считают, что этот негативный тренд создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения.
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Счетная палатаРоссияОбщество
Популярные комментарии
И конечно же в этом правительство и капиталистический строй не виновно.
7 ноября, 10:24
Д Доктор Виа
3030603
Да не может этого быть. Страна встаёт с колен и стабильно развивается несмотря на происки Запада и внешних врагов. Я верю нашему президенту и телевизору, а в счётную палату наверно просто пробрались агенты Госдепа!
7 ноября, 10:53
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