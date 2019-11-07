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РИА Новости

Почти 300 человек остаются в зоне подтопления в Новгородской области

10:09 07.11.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПодтопленная улица в Новгородской области
Подтопленная улица в Новгородской области
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Подтопленная улица в Новгородской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Подтопления в Новгородской области, где накануне введен режим ЧС, зарегистрированы в 43 населенных пунктах, где проживает почти 300 человек, сообщает в четверг региональное управление МЧС РФ.
"По данным на 7 ноября… подтопленными остаются территории 11 районов Новгородской области. Подтопления зарегистрированы в 43 населенных пунктах, где находятся 150 жилых домов, проживают в них 295 человек… Эвакуировано 70 человек", - говорится в сообщении.
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Как отмечает МЧС, также подтоплены 654 приусадебных участка и 30 участков дорог. Кроме того, повреждено 8 деревянных переправ, отсутствует проезд к 6 населенным пунктам.
Из-за непогоды также нарушено электроснабжение в пяти муниципальных районах Новгородской области, где находится 71 населенный пункт. Здесь без электричества остаются 562 дома, в которых проживает около 1,1 тысячи человек, в том числе 105 детей. Социально-значимых объектов в зоне отключения нет, информирует управление МЧС по региону.
Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен из-за подтоплений после проливных дождей в 32 населенных пунктах Новгородской области в Боровичском, Валдайском, Демянском, Хвойнинском, Маловишерском, Крестецком, Маревском, Парфинском и Старорусском районах.
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