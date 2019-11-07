Почти 300 человек остаются в зоне подтопления в Новгородской области

"По данным на 7 ноября… подтопленными остаются территории 11 районов Новгородской области. Подтопления зарегистрированы в 43 населенных пунктах, где находятся 150 жилых домов, проживают в них 295 человек… Эвакуировано 70 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечает МЧС, также подтоплены 654 приусадебных участка и 30 участков дорог. Кроме того, повреждено 8 деревянных переправ, отсутствует проезд к 6 населенным пунктам.

Из-за непогоды также нарушено электроснабжение в пяти муниципальных районах Новгородской области, где находится 71 населенный пункт. Здесь без электричества остаются 562 дома, в которых проживает около 1,1 тысячи человек, в том числе 105 детей. Социально-значимых объектов в зоне отключения нет, информирует управление МЧС по региону.