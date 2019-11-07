В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
"При проведении огневых работ в резервуаре произошел хлопок с последующим горением. Предварительно, пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства.
По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о пожаре на нефтебазе поступило в 9.04 мск четверга, сразу же к месту вызова выехали подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона.
"В 09.40 – локализация возгорания на площади 200 квадратных метров", - уточняет пресс-служба ведомства. Отмечается, что на месте происшествия работает 91 человек и 33 единицы техники.