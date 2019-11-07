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РИА Новости
РИА Наука

В Великом Новгороде используют крысу для поиска рака у пациентов

09:50 07.11.2019
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© Fotolia / Vadim FogelКрыса
Крыса
© Fotolia / Vadim Fogel
Крыса. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Фонд перспективных исследований вместе с медиками Великого Новгорода на следующей неделе проведет тестирование технологии поиска раковых опухолей с помощью специальной крысы у более чем тысячи пациентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда.
"(В четверг – ред.) 14 ноября … в Великом Новгороде на базе ГОБУЗ "Центральная городская клиническая больница" и ГОБУЗ "Новгородская областная клиническая больница" стартует апробация технологии биогибридного скрининга онкологических заболеваний (рак легких и рак желудка) с применением крысы в качестве сенсора", - информирует фонд.
В обследовании примут участие 1000-1500 человек. Медицинские специалисты проведут анализ выдыхаемого воздуха с использованием биогибридного детектора "БГС-АПК 01С33", сенсором которого выступает живая крыса. В случае выявления риска онкологических заболеваний пациентам предложат пройти дополнительное обследование.
Аппаратно-программный комплекс биогибридной сенсорной технологии разработан в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований, Южного федерального университета и Ростовского научно-исследовательского онкологического института Минздрава России. Комплекс в автоматическом режиме обнаруживает и распознает целевые вещества в выдыхаемом человеком воздухе на основе анализа биоэлектрических потенциалов обонятельного тракта и обонятельной луковицы крысы. Пропускная способность комплекса составляет 25-30 человек в час.
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"Животному заранее имплантируются специальные микроэлектроды, которые позволяют фиксировать биоритмы, образующиеся в результате воздействия на обонятельные рецепторы крысы маркеров онкологических заболеваний, появляющихся в выдыхаемом человеком воздухе", - пояснил РИА Новости руководитель проекта фонда Федор Арсеньев.
По его словам, установить риск онкологического заболевания на первой и второй стадиях, в отношении которых хирургическое лечение считается полноценным и эффективным, удается с эффективностью в пять раз больше, чем с применением имеющихся современных методов и средств.
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РИА НаукаонкологияВеликий НовгородОбщество
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