Сбербанк в 2020 году предложит клиентам страховые продукты с применением ИИ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сбербанк внедряет технологии искусственного интеллекта в различные медицинские сервисы, в том числе, встроенные в страховые продукты; такие сервисы станут доступны клиентам "Сбербанк страхование жизни" уже в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в преддверии конференции AI Journey.

"Мы также внедряем технологии искусственного интеллекта в различные медицинские сервисы, в том числе, встроенные в наши страховые продукты. Сейчас эти сервисы в стадии разработки и пилотирования, но в следующем году наша компания "Сбербанк страхование жизни" сможет предложить их клиентам", - сказал он.

Ведяхин пояснил, что подобные решения позволят динамически наблюдать за состоянием здоровья человека, давать ему рекомендации по соблюдению здорового образа жизни, придерживаться назначенного курса лечения, а в перспективе они будут рекомендовать россиянам наиболее выгодные именно для них страховые продукты и медицинские сервисы.

Летом в Сбербанке сообщали, что примерно 30-40% прибыли группа зарабатывает с помощью искусственного интеллекта, в ближайшие годы доля достигнет 50-70%.