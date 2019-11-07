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РИА Новости

Сбербанк в 2020 году предложит клиентам страховые продукты с применением ИИ

09:46 07.11.2019 (обновлено: 10:02 07.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание центрального офиса Сбербанка в Москве
Здание центрального офиса Сбербанка в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сбербанк внедряет технологии искусственного интеллекта в различные медицинские сервисы, в том числе, встроенные в страховые продукты; такие сервисы станут доступны клиентам "Сбербанк страхование жизни" уже в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в преддверии конференции AI Journey.
"Мы также внедряем технологии искусственного интеллекта в различные медицинские сервисы, в том числе, встроенные в наши страховые продукты. Сейчас эти сервисы в стадии разработки и пилотирования, но в следующем году наша компания "Сбербанк страхование жизни" сможет предложить их клиентам", - сказал он.
Логотип ПАО Сбербанк России
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Ведяхин пояснил, что подобные решения позволят динамически наблюдать за состоянием здоровья человека, давать ему рекомендации по соблюдению здорового образа жизни, придерживаться назначенного курса лечения, а в перспективе они будут рекомендовать россиянам наиболее выгодные именно для них страховые продукты и медицинские сервисы.
Летом в Сбербанке сообщали, что примерно 30-40% прибыли группа зарабатывает с помощью искусственного интеллекта, в ближайшие годы доля достигнет 50-70%.
Сбербанк является федеральным центром компетенции по искусственному интеллекту и отвечает за его развитие. В банке работает лаборатория по искусственному интеллекту.
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