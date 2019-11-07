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РИА Новости

Британский словарь назвал словосочетание года

09:42 07.11.2019 (обновлено: 10:16 07.11.2019)
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© Depositphotos / AndrejadСловарь
Словарь
© Depositphotos / Andrejad
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Толковый словарь английского языка Коллинза назвал выражение climate strike ("климатическая забастовка") словосочетанием 2019 года.
Как отмечается на сайте издания, впервые "климатической забастовкой" были названы протестные акции, приуроченные к Конференции ООН по изменению климата, которая прошла в Париже в 2015 году.
В последующие годы экоактивисты стали все чаще прибегать к подобной форме протеста. Возросшую популярность климатических забастовок связывают с деятельностью шведской школьницы Греты Тунберг.
Ранее словарь Коллинза называл fake news ("фейковые новости") главным выражением 2017 года. В 2018 году этого звания удостоилось слово single-use ("одноразовый").
Слово 2018 года по версии Оксфордского словаря toxic
15 ноября 2018, 17:38РИА Новости
Оксфордский словарь назвал слово года
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Толковый словарь английского языка КоллинзаГрета ТунбергВеликобританияВ мире
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