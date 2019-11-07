Британский словарь назвал словосочетание года

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Толковый словарь английского языка Коллинза назвал выражение climate strike ("климатическая забастовка") словосочетанием 2019 года.
Как отмечается на сайте издания, впервые "климатической забастовкой" были названы протестные акции, приуроченные к Конференции ООН по изменению климата, которая прошла в Париже в 2015 году.
В последующие годы экоактивисты стали все чаще прибегать к подобной форме протеста. Возросшую популярность климатических забастовок связывают с деятельностью шведской школьницы Греты Тунберг.
Ранее словарь Коллинза называл fake news ("фейковые новости") главным выражением 2017 года. В 2018 году этого звания удостоилось слово single-use ("одноразовый").
15 ноября 2018, 17:38РИА НовостиОксфордский словарь назвал слово года