Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T09:39Z
https://ria.ru/20191107/1560660485.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/142677/74/1426777403_0:154:3068:1880_1036x0_80_0_0_060fa1959caed79440c73f047c0a5001.jpg
РИА Новости

Деньги клиентам Чувашкредитпромбанка начнут выплачивать в ноябре

09:39 07.11.2019
390
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Агентства по страхованию вкладов
Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Выплаты вкладчикам Чувашкредитпромбанка (город Чебоксары), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 21 ноября, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
"Выплаты начнутся агентством не позднее 21 ноября 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации АКБ "Чувашкредитпромбанк", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.
Флаг на здании Центрального банка РФ
1 ноября, 05:44РИА Новости
Центробанк отозвал лицензию у АО "Эксперт Банк"
Банк России с 7 ноября отозвал лицензию у кредитной организации Чувашкредитпромбанк. Как сообщил регулятор, банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, а также допускал нарушения порядка расчета капитала и занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.
Также кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физлиц.
Кроме того, регулятор отмечал, что на балансе банка образовался значительный объем корпоративных кредитов низкого качества. В связи с этим, Банк России направил в адрес кредитной организации предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения.
По величине активов, согласно данным Банка России, кредитная организация на 1 октября занимала 258-е место в банковской системе РФ.
000001
Обсудить 0
ЧувашкредитпромбанкЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Здание Центрального банка РФ
Центробанк отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Спортзал в школе
В алтайской школе закрыли спортзал из-за превышения уровня радона
Вид Земли с МКС
Франция и Китай подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков: говорить о встрече министерской пятерки по СВПД преждевременно
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Российские банки присоединились к службе контроля платежей от SWIFT
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров: Россия выдвинет проект решения о свободном доступе к информации
Трансгендер
Трансгендеры и Вивальди. Почем смена пола для народа
Сотрудники правоохранительных органов Великобритании
В Великобритании задержали мужчину после обнаружения 15 человек в грузовике
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
Вышинский не сможет принять участие в заседании суда в Киеве
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о беременности трех воспитанниц детского центра на Урале
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
Голунов назвал Россию "приятной страной" для работы журналистов
Президент США Дональд Трамп
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
Здание центрального офиса Сбербанка в Москве
Сбербанк в 2020 году предложит клиентам страховые продукты с применением ИИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украинское посольство в США призвало NYT исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
10:29Россия и Казахстан определили границу между странами
10:26Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ
10:24СК признал невменяемой женщину, убившую ребенка в Нижнем Тагиле
10:17Мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов
10:15"Адмирал Макаров" провел учения с палубной авиацией в Средиземном море
10:13Счетная палата предупредила о сокращении населения России
Лента новостейМолния