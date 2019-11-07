Деньги клиентам Чувашкредитпромбанка начнут выплачивать в ноябре

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Выплаты вкладчикам Выплаты вкладчикам Чувашкредитпромбанка (город Чебоксары), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 21 ноября, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

"Выплаты начнутся агентством не позднее 21 ноября 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации АКБ "Чувашкредитпромбанк", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.

Банк России с 7 ноября отозвал лицензию у кредитной организации Чувашкредитпромбанк. Как сообщил регулятор, банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, а также допускал нарушения порядка расчета капитала и занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

Также кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

Кроме того, регулятор отмечал, что на балансе банка образовался значительный объем корпоративных кредитов низкого качества. В связи с этим, Банк России направил в адрес кредитной организации предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения.