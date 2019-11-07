Деньги клиентам Чувашкредитпромбанка начнут выплачивать в ноябре

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Выплаты вкладчикам Чувашкредитпромбанка (город Чебоксары), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 21 ноября, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
"Выплаты начнутся агентством не позднее 21 ноября 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации АКБ "Чувашкредитпромбанк", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.
1 ноября, 05:44РИА НовостиЦентробанк отозвал лицензию у АО "Эксперт Банк"
Банк России с 7 ноября отозвал лицензию у кредитной организации Чувашкредитпромбанк. Как сообщил регулятор, банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, а также допускал нарушения порядка расчета капитала и занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.
Также кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физлиц.
Кроме того, регулятор отмечал, что на балансе банка образовался значительный объем корпоративных кредитов низкого качества. В связи с этим, Банк России направил в адрес кредитной организации предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения.
По величине активов, согласно данным Банка России, кредитная организация на 1 октября занимала 258-е место в банковской системе РФ.