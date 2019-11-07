В Великобритании задержали мужчину после обнаружения 15 человек в грузовике

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы графства Уилтшир задержали мужчину по подозрению в оказании помощи в нелегальном въезде в страну в связи с обнаружением в грузовике 15 человек, сообщает полиция.

Правоохранительные органы, получив сообщение о "подозрительной деятельности с участием грузовика" на трассе, прибыли на место происшествия и обнаружили 15 человек "в задней части транспортного средства". По предварительной информации, "им всем больше 16 лет". После проведения медицинского осмотра один из них был госпитализирован.

"Кроме того, один мужчина, в возрасте около 50 лет был задержан по подозрению в оказании помощи в нелегальном въезде в страну и доставлен для дальнейшего допроса в отделение полиции в Суиндон", - говорится в заявлении полиции.

Инцидент произошел на фоне расследования массовой гибели мигрантов, найденных в грузовике в Британии. Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в транспортном средстве, прибывшем в стране из Бельгии. Через неделю правоохранители сообщили, что все погибшие мигранты были гражданами Вьетнама.

Полиция Вьетнама в рамках расследования дела в Эссексе задержала в общей сложности 10 человек. В Британии по подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика - 25-летний Морис (Мо) Робинсон из Северной Ирландии. Позже трое задержанных были отпущены под залог. Судебные слушания по делу Робинсона начнутся 25 ноября.