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РИА Новости

В Великобритании задержали мужчину после обнаружения 15 человек в грузовике

09:37 07.11.2019
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© AFP 2019 / Carl CourtСотрудники правоохранительных органов Великобритании
Сотрудники правоохранительных органов Великобритании
© AFP 2019 / Carl Court
Сотрудники правоохранительных органов Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы графства Уилтшир задержали мужчину по подозрению в оказании помощи в нелегальном въезде в страну в связи с обнаружением в грузовике 15 человек, сообщает полиция.
Правоохранительные органы, получив сообщение о "подозрительной деятельности с участием грузовика" на трассе, прибыли на место происшествия и обнаружили 15 человек "в задней части транспортного средства". По предварительной информации, "им всем больше 16 лет". После проведения медицинского осмотра один из них был госпитализирован.
"Кроме того, один мужчина, в возрасте около 50 лет был задержан по подозрению в оказании помощи в нелегальном въезде в страну и доставлен для дальнейшего допроса в отделение полиции в Суиндон", - говорится в заявлении полиции.
Инцидент произошел на фоне расследования массовой гибели мигрантов, найденных в грузовике в Британии. Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в транспортном средстве, прибывшем в стране из Бельгии. Через неделю правоохранители сообщили, что все погибшие мигранты были гражданами Вьетнама.
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Полиция Вьетнама в рамках расследования дела в Эссексе задержала в общей сложности 10 человек. В Британии по подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика - 25-летний Морис (Мо) Робинсон из Северной Ирландии. Позже трое задержанных были отпущены под залог. Судебные слушания по делу Робинсона начнутся 25 ноября.
Как сообщает полицейское управление Эссекса, по подозрению в непреднамеренном убийстве и незаконной транспортировке людей разыскиваются 40-летний Ронан Хьюджес и его брат, 34-летний Кристофер. Оба разыскиваемых - выходцы из североирландского графства Арма, однако могут проживать как в Северной Ирландии, так и в республике Ирландия.
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