В алтайской школе закрыли спортзал из-за превышения уровня радона

"Турочакский районный суд по материалам Роспотребнадзора по Республике Алтай вынес решение об административном приостановлении деятельности спортзала школы в селе Озеро-Куреево на 90 суток. Повод для этого - результаты плановой проверки учреждения Роспотребнадзором. Установлено, что параметры эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона в воздухе спортивного зала превышают нормируемый уровень в 10 раз", - говорится в сообщении.