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РИА Новости

В алтайской школе закрыли спортзал из-за превышения уровня радона

09:34 07.11.2019
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© Фото : Денис ГришкинСпортзал в школе
Спортзал в школе
© Фото : Денис Гришкин
Спортзал в школе. Архивное фото
БАРНАУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Спортивный зал школы в селе Озеро-Куреево Турочакского района в Республике Алтай закрыт на 90 суток из-за превышения содержания опасного газа радона в 10 раз, сообщает на сайте Роспотребнадзора по региону.
"Турочакский районный суд по материалам Роспотребнадзора по Республике Алтай вынес решение об административном приостановлении деятельности спортзала школы в селе Озеро-Куреево на 90 суток. Повод для этого - результаты плановой проверки учреждения Роспотребнадзором. Установлено, что параметры эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона в воздухе спортивного зала превышают нормируемый уровень в 10 раз", - говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что данный уровень создает реальную угрозу здоровью школьников. Работа зала, как пояснили в Роспотребнадзоре по региону, должна быть возобновлена 25 января 2020 года.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), радон является второй по значимости причиной развития рака легких во многих странах.
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РоспотребнадзорВОЗТурочакский районБарнаулПроисшествия
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