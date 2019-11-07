Голикова поручила увеличить объемы помощи по трансплантации костного мозга

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву предоставить в 2019 году дополнительные объемы высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС, методами трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Согласно поручению, дополнительные объему такой помощи смогут получить, как ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центре детской гематологии, онкологии и иммунологии Дмитрия Рогачева" Минздрава РФ, так и другие медорганизации, оказывающие такую медпомощь. Доклад в Совет о результатах ожидается до 15 ноября.

Вице-премьер также поручила Министерству совместно с центром имени Дмитрия Рогачева, Первым Санкт-Петербургским государственным медуниверситетом имени академика Павлова, Национальным медицинским исследовательским центром гематологии и членами секции "Медицина и фармацевтика", а также властями субъектов проработать вопрос создания медорганизаций или их подразделений, оказывающих медпомощь методом трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, в том числе подготовки медицинских кадров по соответствующим профилям, для обеспечения 100% доступности такого вида помощи, максимально приближенной к пациентам.