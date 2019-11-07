Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T09:29Z
https://ria.ru/20191107/1560660197.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155586/11/1555861195_0:299:3108:2047_1036x0_80_0_0_8e404a9731a7ff119ca307bc3c03aeb5.jpg
РИА Новости

Голикова поручила увеличить объемы помощи по трансплантации костного мозга

09:29 07.11.2019
60
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву предоставить в 2019 году дополнительные объемы высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС, методами трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Согласно поручению, дополнительные объему такой помощи смогут получить, как ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центре детской гематологии, онкологии и иммунологии Дмитрия Рогачева" Минздрава РФ, так и другие медорганизации, оказывающие такую медпомощь. Доклад в Совет о результатах ожидается до 15 ноября.
О донорстве костного мозга расскажут в инфографике
Вчера, 14:34РИА Новости
СПЧ, ОП и Русфонд будут сотрудничать в сфере донорства костного мозга
Вице-премьер также поручила Министерству совместно с центром имени Дмитрия Рогачева, Первым Санкт-Петербургским государственным медуниверситетом имени академика Павлова, Национальным медицинским исследовательским центром гематологии и членами секции "Медицина и фармацевтика", а также властями субъектов проработать вопрос создания медорганизаций или их подразделений, оказывающих медпомощь методом трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, в том числе подготовки медицинских кадров по соответствующим профилям, для обеспечения 100% доступности такого вида помощи, максимально приближенной к пациентам.
В поручении отмечается, что Минздрав совместно с правительством Красноярского края должны рассмотреть вопрос создания отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток на базе ЦОМиД Красноярска.
000100
Обсудить 0
Татьяна ГоликоваМинистерство здравоохранения РФКрасноярский крайРоссияОбщество
Рекомендуем
Спортзал в школе
В алтайской школе закрыли спортзал из-за превышения уровня радона
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Российские банки присоединились к службе контроля платежей от SWIFT
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова поручила утвердить план по развитию донорства костного мозга
Музей Пушкина в Гурзуфе
Проект реставрации Музея Пушкина в Крыму оценили в 15 миллионов рублей
Логотип госкорпорации Роскосмос
В Роскосмосе объяснили невыполнение плана взносов в бюджет страны
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова поручила рассчитать тарифы на оплату трансплантации костного мозга
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков назвал санкции США против иранских чиновников противозаконными
Сотрудники правоохранительных органов Великобритании
В Великобритании задержали мужчину после обнаружения 15 человек в грузовике
Пенсионеры ожидают открытия банка в Афинах, Греция. Архивное фото
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков: говорить о встрече министерской пятерки по СВПД преждевременно
Крыса
В Великом Новгороде используют крысу для поиска рака у пациентов
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК в Югре назвал вероятную причину отравления угарным газом десяти человек
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Сотрудники полиции в США
При стрельбе в закусочной в США погиб человек
Автомобили гуманитарной колонны МЧС России
В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украинское посольство в США призвало NYT исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
10:29Россия и Казахстан определили границу между странами
10:26Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ
10:24СК признал невменяемой женщину, убившую ребенка в Нижнем Тагиле
10:17Мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов
10:15"Адмирал Макаров" провел учения с палубной авиацией в Средиземном море
10:13Счетная палата предупредила о сокращении населения России
Лента новостейМолния