Голикова поручила рассчитать тарифы на оплату трансплантации костного мозга

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву рассчитать тарифы на оплату медпомощи с применением трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для ее финансирования на всех этапах, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Согласно поручению, министерство должно обеспечить взаимодействие с медицинскими профессиональными НКО по ускорению работы по разработке клинических рекомендаций по заболеваниям, при лечении которых применяется трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а также утверждение на их основе стандартов медпомощи.
"Минздраву России на основе стандартов медицинской помощи… осуществить расчет тарифов на оплату медицинской помощи с применением методов трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в целях обеспечения финансирования указанного вида медицинской помощи на всех этапах в полном объеме", - говорится в документе.