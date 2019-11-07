Голикова поручила рассчитать тарифы на оплату трансплантации костного мозга

Согласно поручению, министерство должно обеспечить взаимодействие с медицинскими профессиональными НКО по ускорению работы по разработке клинических рекомендаций по заболеваниям, при лечении которых применяется трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а также утверждение на их основе стандартов медпомощи.