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РИА Новости

Голикова поручила рассчитать тарифы на оплату трансплантации костного мозга

09:27 07.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву рассчитать тарифы на оплату медпомощи с применением трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для ее финансирования на всех этапах, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Согласно поручению, министерство должно обеспечить взаимодействие с медицинскими профессиональными НКО по ускорению работы по разработке клинических рекомендаций по заболеваниям, при лечении которых применяется трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а также утверждение на их основе стандартов медпомощи.
"Минздраву России на основе стандартов медицинской помощи… осуществить расчет тарифов на оплату медицинской помощи с применением методов трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в целях обеспечения финансирования указанного вида медицинской помощи на всех этапах в полном объеме", - говорится в документе.
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Татьяна ГоликоваМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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