Голикова поручила утвердить план по развитию донорства костного мозга

"Минздраву России утвердить разработанный совместно с секцией Совета "Медицина и фармацевтика" план мероприятий ("Дорожную карту") по развитию донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в Российской Федерации на период до 2030 года и обеспечить его реализацию", - говорится в протоколе.