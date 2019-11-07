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РИА Новости

Голикова поручила утвердить план по развитию донорства костного мозга

09:22 07.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву утвердить "дорожный план" по развитию донорства костного мозга до 2030 года, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минздраву России утвердить разработанный совместно с секцией Совета "Медицина и фармацевтика" план мероприятий ("Дорожную карту") по развитию донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в Российской Федерации на период до 2030 года и обеспечить его реализацию", - говорится в протоколе.
Министерству также поручено разработать план мероприятий по повышению информированности населения по вопросам донорства костного мозга, а также обеспечить его реализацию. Минздрав также должен предусмотреть установление равных прав родственных и неродственных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток при доработке соответствующих проектов законов.
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Татьяна ГоликоваМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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