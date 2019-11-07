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РИА Новости

В WhatsApp изменились настройки приватности

09:10 07.11.2019 (обновлено: 09:16 07.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В мессенджере WhatsApp обновились настройки конфиденциальности для групп. Об этом сообщается в блоге компании.
Теперь у пользователей появится больше возможностей контролировать приглашения в группы. Так, добавить нового участника в чат нельзя будет без его согласия.
Чтобы активировать эту функцию, пользователю в настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы". Там можно выбирать один из нескольких вариантов порядка добавления в группы – могут ли это делать все пользователи, либо только ваши контакты.
Также существует опция "контакты, кроме", которая позволяет "фильтровать" тех, кто именно из собеседников пользователя может приглашать его в чаты.
Логотип мессенджера WhatsApp
1 октября, 01:27РИА Новости
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
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