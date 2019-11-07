В WhatsApp изменились настройки приватности

Теперь у пользователей появится больше возможностей контролировать приглашения в группы. Так, добавить нового участника в чат нельзя будет без его согласия.
Чтобы активировать эту функцию, пользователю в настройках мессенджера нужно перейти в раздел "Приватность/Конфиденциальность", а затем "Группы". Там можно выбирать один из нескольких вариантов порядка добавления в группы – могут ли это делать все пользователи, либо только ваши контакты.
Также существует опция "контакты, кроме", которая позволяет "фильтровать" тех, кто именно из собеседников пользователя может приглашать его в чаты.
1 октября, 01:27РИА НовостиWhatsApp перестанет работать на старых смартфонах