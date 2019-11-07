В МИД назвали сообщения о российских наемниках в Ливии домыслами

"Я категорически отвергаю домыслы такого рода. Мы действуем в интересах ливийского урегулирования, мы поддерживаем соответствующие усилия, в том числе по линии ООН, мы находимся в диалоге с теми, кто так или иначе влияет на ситуацию", — заявил он в ходе рабочей поездки в Израиль.

Рябков подчеркнул, что нет никаких оснований для таких утверждений, и напомнил, что американские СМИ не в первый раз распространяют "разного рода небылицы и злонамеренные слухи".

"Мы уже к этому привыкли, <...> хотя вынужден констатировать, что на настроения американской внутренней аудитории подобного рода периодические вбросы оказывают негативное воздействие и общая атмосфера в США, к сожалению, не способствует нормализации наших связей, к чему мы стремимся", — заключил замглавы ведомства.

Ситуация в Ливии

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие.

На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.