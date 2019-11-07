Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T10:26Z
https://ria.ru/20191107/1560659619.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156066/16/1560661659_0:238:2912:1876_1036x0_80_0_0_4e6556dc1e6fbdc9ac009dd65454d25a.jpg
РИА Новости

В МИД назвали сообщения о российских наемниках в Ливии домыслами

09:09 07.11.2019 (обновлено: 10:26 07.11.2019)
1653
© AFP 2019 / Mahmud TurkiaБойцы сил Правительства национального согласия Ливии во время столкновений с армией Халифы Хафтара
Бойцы сил Правительства национального согласия Ливии во время столкновений с армией Халифы Хафтара
© AFP 2019 / Mahmud Turkia
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД Сергей Рябков назвал измышлениями публикацию The New York Times о том, что в Ливию прибыли около 200 "российских наемников".
"Я категорически отвергаю домыслы такого рода. Мы действуем в интересах ливийского урегулирования, мы поддерживаем соответствующие усилия, в том числе по линии ООН, мы находимся в диалоге с теми, кто так или иначе влияет на ситуацию", — заявил он в ходе рабочей поездки в Израиль.
Рябков подчеркнул, что нет никаких оснований для таких утверждений, и напомнил, что американские СМИ не в первый раз распространяют "разного рода небылицы и злонамеренные слухи".
"Мы уже к этому привыкли, <...> хотя вынужден констатировать, что на настроения американской внутренней аудитории подобного рода периодические вбросы оказывают негативное воздействие и общая атмосфера в США, к сожалению, не способствует нормализации наших связей, к чему мы стремимся", — заключил замглавы ведомства.

Ситуация в Ливии

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие.
На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Сгоревший в результате вооруженных столкновений автомобиль в Триполи, Ливия. 14 октября 2019
24 октября, 13:18Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Путин: ситуация в Ливии – результат безответственной политики
3341125
Обсудить 5
МИД РФСергей РябковЛивияРоссия
Рекомендуем
Пенсионеры ожидают открытия банка в Афинах, Греция. Архивное фото
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу"
Продавец во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
Запретное "Яблоко": почему в России исчезнут смартфоны Apple
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Участник беспорядков на Елисейских полях в Париже. 14 июля 2019
"Хуже, чем "желтые жилеты". Амбициозный план Макрона разозлил мусульман
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш), оснащенная двигателем РД-171МВ
"Роскосмос" отложил сдачу эскизного проекта ракеты на замену "Зениту"
Президент США Дональд Трамп
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Задержание кредитных мошенников
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
Американский истребитель F-16 в небе
Американский истребитель потерял учебную ракету во время полета над Японией
LIVE: Марш в честь 78-летия военного парада 7 ноября 1941 года
Марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года. Прямая трансляция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:01Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украинское посольство в США призвало NYT исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
10:29Россия и Казахстан определили границу между странами
10:26Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ
10:24СК признал невменяемой женщину, убившую ребенка в Нижнем Тагиле
10:17Мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов
10:15"Адмирал Макаров" провел учения с палубной авиацией в Средиземном море
Лента новостейМолния