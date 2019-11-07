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РИА Новости
Культура

Проект реставрации Музея Пушкина в Крыму оценили в 15 миллионов рублей

09:07 07.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМузей Пушкина в Гурзуфе
Музей Пушкина в Гурзуфе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Музей Пушкина в Гурзуфе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Создание проектной документации на реставрационные и восстановительные работы в Пушкинском музее в крымском Гурзуфе оценили в 15 миллионов рублей после заявления президента РФ Владимира Путина о готовности помочь.
Ранее в ходе заседания совета по русскому языку директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев обратил внимание главы государства на плачевное состояние домов-музеев Пушкина в Кишиневе и в Гурзуфе. К музею в Крыму, по словам Богатырева, доступ и вовсе ограничен, так как дорога к нему пролегает через частную территорию санатория. Путин заявил, что российские власти готовы оказать поддержку пушкинским музеям в Гурзуфе и Кишиневе. Позднее глава республиканского парламента Владимир Константинов пообещал, что крымские власти обратят внимание на ситуацию с музеем.
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"По предварительным расчётам, на подготовку проектно-сметной и другой разрешительной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия "Дом, в котором жил А.С. Пушкин" (дом Ришелье) необходимо порядка 15 миллионов рублей", - информирует министерство культуры Крыма.
Отмечается, что в 2018-2019 годах здание музея было оснащено системой централизованного отопления. Финансирует музей Пушкина в Гурзуфе республика Крым. С 2016 года объёмы финансирования увеличены на 20 %, отметили в минкультуры региона, не уточнив общую сумму. По их информации, до 2014 года все работы были исключительно косметическими, чтобы поддерживать здание в пригодном для экскурсионной работы состоянии. Музей располагается на территории, не отнесённой к государственной собственности: доступ к нему возможен через санаторий "Пушкино" (ООО "Гурзуф-центр").
"В настоящее время достигнута договорённость об установлении публичного сервитута на непосредственно прилегающей к музею территории, а также запланировано оборудование кассового помещения для осуществления самостоятельного пропускного режима и более качественного обслуживания посетителей. Руководство санатория всесторонне оказывает поддержку и содействие в работе музея", - говорится в сообщении.
Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе расположен в доме-памятнике – бывшей даче Ришелье, где в августе-сентябре 1820 года Пушкин жил с семьей генерала Раевского. Экспозиция музея располагается в шести залах и рассказывает о крымском периоде жизни поэта, поэтических произведениях, написанных под крымскими впечатлениями. Экспозиция представлена прижизненными изданиями А.С. Пушкина, предметами быта пушкинской эпохи и крымского быта начала XIX века. В 1989 году Музей открылся на правах отдела Ялтинского историко-литературного музея. В 2014 году распоряжением правительства Крыма было создано Государственное бюджетное учреждение республики Крым "Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе".
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КультураМузей А. С. Пушкина в ГурзуфеВладимир КонстантиновГурзуфАлександр ПушкинВладимир ПутинКрым
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