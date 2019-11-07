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РИА Новости

На российской границе с января выявили около двух тысяч людей с инфекциями

08:59 07.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкТаможенный пост
Таможенный пост
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Таможенный пост. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор за девять месяцев 2019 года выявил на границе с Россией около двух тысяч человек с различными инфекционными заболеваниями, сообщается на сайте ведомства.
"Досмотрено свыше 24,36 миллиона человек прибывших... Выявлено 1806 больных (лиц с подозрением на инфекционные болезни) в 106 пунктах пропуска", - говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество заболевших наблюдается на воздушных (751 человек) и автомобильных (725) пунктах пропуска.
"По прибытии, из числа выявленных лиц с признаками инфекционных болезней воздушно-капельные инфекции составляют 35,9% (649 человек), острые кишечные инфекции 20,0% (363 человека), трансмиссивные лихорадки 1,0 % (18 человек), прочие инфекции 42,9% (775 человек)", - добавляют в ведомстве.
Уточняется, что среди въезжающих в РФ также были выявлены 459 человек с превышением уровня радиации. У 22 человек обнаружено ионизирующее излучение, требующее принятия мер по радиационной безопасности.
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Кроме того, в ведомстве сообщили, что за девять месяцев текущего года в РФ ввезено более трех миллионов грузов, из них санитарно-карантинному контролю подлежало 119 940 партий грузов
"Число партий подконтрольных грузов и товаров, ввоз которых был запрещен, в целом на российском участке внешней границы Евразийского экономического союза составило 465 единиц, общим объемом 108203,986 тонн", - добавляется в сообщении.
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
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