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РИА Новости

В Миассе уволили главврача больницы, где пациентку умывали половой тряпкой

08:53 07.11.2019 (обновлено: 08:55 07.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБольница
Больница
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Больница. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Главный врач городской больницы №2 Миасса в Челябинской области Денис Маханьков, где пациентку якобы умывали грязной половой тряпкой, уволен с 7 ноября, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава региона.
Ранее в интернете появилось видео из больничной палаты, где на кровати сидит голая пациентка и заходит уборщица. Пол в палате испачкан, уборщица говорит, что это сделала пациентка, и выходит. Вернувшись с тряпкой, сотрудница больницы макает ее в находящийся в палате таз с грязной водой и начинает протирать пациентке тряпкой лицо, та пытается сопротивляться.
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Как сообщал главврач больницы Денис Маханьков, по признакам нарушения этики и деонтологии по отношении к пациенту в настоящее время ведется проверка, в случае установления вины работника медорганизации к нему будут применены меры дисциплинарного характера.
Как сообщала первый замгубернатора региона Ирина Гехт, грубые нарушения очевидны, в среду в Миасс выехала комиссия министерства здравоохранения области, по результатам работы будут "приняты очень жесткие меры реагирования".
По данным Минздрава региона, министерством здравоохранения области составлен акт проверки горбольницы №2, так, по итогам проверки выявлены нарушения обязательных требований оказания медицинской помощи и соблюдения персоналом медицинской этики и деонтологии. "Медицинской организации выдано предписание по устранению выявленных замечаний. С главным врачом Денисом Маханьковым трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя с 7 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.
Исполняющим обязанности главного врача учреждения будет проведена работа по устранению указанных нарушений, а также определена ответственность работников учреждения, допустивших нарушения, уточняется в сообщении.
По данным горбольницы, пациентка поступила в больницу 31 октября, после обследования ее госпитализировали в общую палату. У пациентки имеется ряд хронических заболеваний, она не может контролировать свое поведение из-за органического поражения личности.
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