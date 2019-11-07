В Миассе уволили главврача больницы, где пациентку умывали половой тряпкой

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Главный врач городской больницы №2 Главный врач городской больницы №2 Миасса Челябинской области Денис Маханьков, где пациентку якобы умывали грязной половой тряпкой, уволен с 7 ноября, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава региона.

Ранее в интернете появилось видео из больничной палаты, где на кровати сидит голая пациентка и заходит уборщица. Пол в палате испачкан, уборщица говорит, что это сделала пациентка, и выходит. Вернувшись с тряпкой, сотрудница больницы макает ее в находящийся в палате таз с грязной водой и начинает протирать пациентке тряпкой лицо, та пытается сопротивляться.

Как сообщал главврач больницы Денис Маханьков, по признакам нарушения этики и деонтологии по отношении к пациенту в настоящее время ведется проверка, в случае установления вины работника медорганизации к нему будут применены меры дисциплинарного характера.

Как сообщала первый замгубернатора региона Ирина Гехт, грубые нарушения очевидны, в среду в Миасс выехала комиссия министерства здравоохранения области, по результатам работы будут "приняты очень жесткие меры реагирования".

По данным Минздрава региона, министерством здравоохранения области составлен акт проверки горбольницы №2, так, по итогам проверки выявлены нарушения обязательных требований оказания медицинской помощи и соблюдения персоналом медицинской этики и деонтологии. "Медицинской организации выдано предписание по устранению выявленных замечаний. С главным врачом Денисом Маханьковым трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя с 7 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главного врача учреждения будет проведена работа по устранению указанных нарушений, а также определена ответственность работников учреждения, допустивших нарушения, уточняется в сообщении.