Адвокаты хотят переквалифицировать дело рядового Шамсутдинова

"Мы по опыту видим, что, возможно, имело место убийство в состоянии аффекта. Нужно опросить, во-первых, самого Шамсутдинова по обстоятельствам и назначить экспертизу. Тогда уже можно будет говорить о переквалификации (уголовного дела). Без заключения специалистов это тяжело сделать", – сказал собеседник агентства.