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РИА Новости

Адвокаты хотят переквалифицировать дело рядового Шамсутдинова

08:50 07.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды и юридическая литература
Статуя Фемиды и юридическая литература
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Уголовное дело в отношении солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего восемь человек в военной части Забайкальского края, нужно переквалифицировать на менее тяжкий состав – по статье об убийстве в состоянии аффекта, заявил РИА Новости адвокат Руслан Нагиев.
"Мы по опыту видим, что, возможно, имело место убийство в состоянии аффекта. Нужно опросить, во-первых, самого Шамсутдинова по обстоятельствам и назначить экспертизу. Тогда уже можно будет говорить о переквалификации (уголовного дела). Без заключения специалистов это тяжело сделать", – сказал собеседник агентства.
Поселок Горный
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Трагедия случилась 25 октября в войсковой части в Забайкалье. По данным Минобороны, при смене караула срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). Солдата задержали, Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. В военном ведомстве заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы. В обстоятельствах разбирается СК и специальная комиссия во главе с замминистра обороны Андреем Картаполовым.
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Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье
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Рамиль ШамсутдиновСтрельба в военной части в ЗабайкальеАндрей КартаполовСледственный комитет РФЗабайкальский крайПроисшествия
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