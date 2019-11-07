Центробанк отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. ЦБ РФ с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Чувашкредитпромбанка (город Чебоксары), говорится в сообщении регулятора.

"Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований... принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков", — сообщила пресс-служба ЦБ.

Как отмечает регулятор, решение принято в связи с тем, что банк нарушал законодательство и нормативные акты Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, а также допускал нарушения порядка расчета капитала и занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

Банк также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

"На балансе Чувашкредитпромбанка образовался значительный объем корпоративных кредитов низкого качества. Банк России направил в адрес кредитной организации предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения", — говорится в сообщении.