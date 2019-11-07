Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T09:23Z
https://ria.ru/20191107/1560658951.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152913/53/1529135333_0:36:3114:1789_1036x0_80_0_0_1869b0b20c8748d7eed1181b3ea35d9f.jpg
РИА Новости

Центробанк отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

08:44 07.11.2019 (обновлено: 09:23 07.11.2019)
3823
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. ЦБ РФ с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Чувашкредитпромбанка (город Чебоксары), говорится в сообщении регулятора.
"Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований... принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков", — сообщила пресс-служба ЦБ.
Флаг на здании Центрального банка РФ
1 ноября, 05:44РИА Новости
Центробанк отозвал лицензию у АО "Эксперт Банк"
Как отмечает регулятор, решение принято в связи с тем, что банк нарушал законодательство и нормативные акты Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, а также допускал нарушения порядка расчета капитала и занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.
Банк также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
"На балансе Чувашкредитпромбанка образовался значительный объем корпоративных кредитов низкого качества. Банк России направил в адрес кредитной организации предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения", — говорится в сообщении.
Чувашкредитпромбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным Банка России, кредитная организация на 1 октября занимала 258-е место в банковской системе РФ.
820116
Обсудить 0
ЧувашкредитпромбанкЦентральный Банк РФЧебоксарыРоссияЭкономика
Рекомендуем
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов
Деньги клиентам Чувашкредитпромбанка начнут выплачивать в ноябре
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Статуя Фемиды и юридическая литература
Адвокаты хотят переквалифицировать дело рядового Шамсутдинова
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Пенсионеры ожидают открытия банка в Афинах, Греция. Архивное фото
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу"
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Драка депутата Верховной рады Андрея Геруса и главы Радикальной партии Олега Ляшко
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде на одном и том же пляже за два дня утонули два туриста из России
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:01Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украинское посольство в США призвало NYT исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
10:29Россия и Казахстан определили границу между странами
10:26Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ
10:24СК признал невменяемой женщину, убившую ребенка в Нижнем Тагиле
10:17Мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов
10:15"Адмирал Макаров" провел учения с палубной авиацией в Средиземном море
Лента новостейМолния