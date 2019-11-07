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РИА Новости

Американский истребитель потерял учебную ракету во время полета над Японией

08:30 07.11.2019 (обновлено: 10:07 07.11.2019)
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© Фото : United States government work / US Air Force/ Joseph L. SwaffordАмериканский истребитель F-16 в небе
Американский истребитель F-16 в небе
© Фото : United States government work / US Air Force/ Joseph L. Swafford
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.
По данным телеканала NHK, ракета упала в районе частного сектора в селе Роккасе, которое находится в нескольких километрах от установленной зоны проведения полетов.
Информации об ущербе и пострадавших пока не поступало.
Инциденты с американской военной авиацией происходили в Японии не раз. Так, в конце августа тяжелый транспортный вертолет CH-53 обронил пластиковый иллюминатор в море у берегов острова Окинава. Там же в декабре 2016-го конвертоплан Osprey потерпел крушение во время учений по дозаправке в воздухе.
F-16
12 февраля, 07:41РИА Новости
Американский истребитель выехал за пределы взлетной полосы в Японии
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ВВС СШАF-16ЯпонияСШАВ мире
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