Американский истребитель потерял учебную ракету во время полета над Японией

Инциденты с американской военной авиацией происходили в Японии не раз. Так, в конце августа тяжелый транспортный вертолет CH-53 обронил пластиковый иллюминатор в море у берегов острова Окинава. Там же в декабре 2016-го конвертоплан Osprey потерпел крушение во время учений по дозаправке в воздухе.