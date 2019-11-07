Ученые НАСА распечатали капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Ученые НАСА распечатали капсулу с образцами лунного грунта, доставленную на Землю в 1972 году в ходе миссии "Аполлон-17", сообщило американское космическое ведомство.

"Ученые НАСА открыли (капсулу) с образцами камней и грунта Луны , доставленную на Землю миссией "Аполлон-17", чистейшие образцы камней и реголита эры "Аполлон" были распечатаны впервые за более чем 40 лет", - сообщило НАСА

Образы, которые астронавты миссии "Аполлон-17" Юджин Сернан и Харрисон (Джек) Смит собрали в 1972 году в лунном кратере Лара, хранились в Лаборатории лунного грунта при Космическом центре имени Джонсона в Техасе. Как сообщили в НАСА, забор грунта в 60-сантиметровую трубку был осуществлен с помощью вертикального бурения, благодаря чему удалось сохранить нетронутой последовательность слоев лунного грунта.

"Открытие этих образцов сделает возможными новые научные открытия о Луне и позволит новому поколению ученых отработать технологии для лучшего анализа данных, которые будут получены астронавтами в ходе (будущих) миссий "Артемида", - заявил представитель Космического центра имени Джонсона Фрэнсис МакКубин.

"Сегодня мы можем производить измерения, которые были невозможны во время программы "Аполлон", - заявила в связи с открытием образцов научный сотрудник НАСА Сара Нобл. Планируется, что в январе будет открыт еще один запечатанный более сорока лет образец с Луны. По ее словам, "анализ этих образцов даст максимально возможные научные данные о том, что было получено в ходе программы "Аполлон", а также позволит новым поколениям ученых отработать технологии и поможет будущим исследователям подготовиться к планируемым на 2020-е годы лунным миссиям".

НАСА по окончании лунной программы "Аполлон" приняло решение оставить нетронутыми для будущих поколений ученых несколько собранных в ходе миссий "Аполлон-15, 16 и 17" образцов грунта Луны. Предполагается, что распечатанная капсула с образцами в течение нескольких месяцев будет изучаться специалистами Лаборатории лунного грунта, после чего ее содержимое передадут различным группам ученых НАСА для научных исследований.