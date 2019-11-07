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РИА Новости

Осужденного за избиение DJ Smash пермского экс-депутата отпустят по УДО

08:29 07.11.2019 (обновлено: 10:46 07.11.2019)
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© Фото : ООО "Сеть городских порталов"/ Сетевое издание "59.ру" Обвиняемые в избиении DJ Smash экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в суде. 12 июля 2018
Обвиняемые в избиении DJ Smash экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в суде. 12 июля 2018
© Фото : ООО "Сеть городских порталов"/ Сетевое издание "59.ру"
Обвиняемые в избиении DJ Smash экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в суде. 12 июля 2018. Архивное фото
ПЕРМЬ, 7 ноя — РИА Новости. Нытвенский районный суд Пермского края удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении от осужденного за избиение DJ Smash бывшего депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева, который отбывает наказание в колонии-поселении, сообщили РИА Новости в секретариате суда.
В феврале 2018 года в пермском ночном клубе после отказа сделать повторное селфи Андрей Ширман (DJ Smash. — Прим. ред.) был избит экс-депутатом Александром Телепневым и его другом — промоутером Сергеем Ванкевичем. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели. Телепнев и Ванкевич были признаны виновными в преступлении и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.
В конце марта Свердловским районным судом было принято решение о взыскании солидарно с Телепнева и Ванкевича более 11 миллионов рублей за моральный вред и понесенные убытки. Однако в начале октября между Ширманом, Ванкевичем и Телепневым было заключено мировое соглашение, по которому обидчики музыканта обязались выплатить ему девять миллионов рублей, а диджей — отказаться от всех исковых требований. В соглашении также указывалось, что Ширман не имеет никаких возражений против условно-досрочного освобождения или смягчения наказания для ответчиков.
Свое решение заключить мировое соглашение с Телепневым и Ванкевичем DJ Smash объяснил тем, что нужно быть великодушным и уметь прощать и отпускать.
DJ Smash
15 октября, 10:55РИА Новости
DJ Smash заключил мировое соглашение с избившим его экс-депутатом
"Ходатайство об УДО удовлетворено. Когда постановление суда вступит в законную силу, Телепнев будет освобожден", — рассказали в четверг в суде.
Свой срок в колонии-поселении № 39 Телепнев отбывает в деревне Мерзляки Оханского района Пермского края.
Ранее суд заменил Ванкевичу срок лишения свободы на ограничение свободы, и промоутер был отпущен из КП-8 города Соликамска.
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DJ SmashАлександр ТелепневПермьПроисшествия
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