В Югре проверят инцидент с отравлением угарным газом десяти человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя - РИА Новости. Прокуратура в Ханты-Мансийском автономном округе проводит проверку после отравления угарным газом 10 членов одной семьи, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства.
"Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура по данному факту начала проверку. В случае выявления каких-либо нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказал собеседник агентства.
Отравление угарным газом легкой степени, по данным департамента здравоохранения Югры, получили 10 человек, в том числе восемь детей. Четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. По информации источника РИА Новости в местных экстренных службах, отравившиеся - члены одной семьи, которая решила накануне установить дизельную печь для обогрева жилья, однако сделала это так, что весь газ выводился не на улицу, а в помещение.