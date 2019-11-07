Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T08:12Z
https://ria.ru/20191107/1560658531.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e0bab09232c3590ee6a8477d25c775c7.jpg
РИА Новости

В депздраве Югры сообщили о состоянии пострадавших от угарного газа

08:12 07.11.2019
653
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Капельницы . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя - РИА Новости. Четверо пострадавших при отравлении угарным газом в Ханты-Мансийске находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Югры.
Ранее в четверг источник в местных экстренных службах сообщал РИА Новости, что угарным газом в Ханты-Мансийске отравились 11 человек, им понадобилась госпитализация в медучреждение. Пострадавшие - большая семья, которая решила накануне установить дизельную печь для обогрева жилья, однако сделала это так, что весь газ выводился не на улицу, а в помещение.
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
5 ноября, 15:15РИА Новости
На Алтае школьники отравились, выпив содержимое найденной у реки бутылки
По уточненным данным профильного департамента, отравление легкой степени получили 10 человек, в том числе восемь детей. "Пострадавшие находятся в БУ "Окружная клиническая больница" Ханты-Мансийска. Четверо - в состоянии средней степени тяжести, шесть человек - в легкой степени. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что у всех пациентов наблюдается положительная динамика.
100000
Обсудить 0
Ханты-МансийскПроисшествия
Рекомендуем
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Пенсионеры ожидают открытия банка в Афинах, Греция. Архивное фото
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу"
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде на одном и том же пляже за два дня утонули два туриста из России
Статуя Фемиды и юридическая литература
Адвокаты хотят переквалифицировать дело рядового Шамсутдинова
Члены банды Кабанова
"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом
Драка депутата Верховной рады Андрея Геруса и главы Радикальной партии Олега Ляшко
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Спиральная галактика
Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и представители других стран на саммите АСЕАН
Как выглядит очередной провал США в Азии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:01Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украинское посольство в США призвало NYT исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
10:29Россия и Казахстан определили границу между странами
10:26Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ
10:24СК признал невменяемой женщину, убившую ребенка в Нижнем Тагиле
10:17Мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов
10:15"Адмирал Макаров" провел учения с палубной авиацией в Средиземном море
Лента новостейМолния