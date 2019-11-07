В депздраве Югры сообщили о состоянии пострадавших от угарного газа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя - РИА Новости. Четверо пострадавших при отравлении угарным газом в Ханты-Мансийске находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Югры.
Ранее в четверг источник в местных экстренных службах сообщал РИА Новости, что угарным газом в Ханты-Мансийске отравились 11 человек, им понадобилась госпитализация в медучреждение. Пострадавшие - большая семья, которая решила накануне установить дизельную печь для обогрева жилья, однако сделала это так, что весь газ выводился не на улицу, а в помещение.
По уточненным данным профильного департамента, отравление легкой степени получили 10 человек, в том числе восемь детей. "Пострадавшие находятся в БУ "Окружная клиническая больница" Ханты-Мансийска. Четверо - в состоянии средней степени тяжести, шесть человек - в легкой степени. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что у всех пациентов наблюдается положительная динамика.