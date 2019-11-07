В депздраве Югры сообщили о состоянии пострадавших от угарного газа

Ранее в четверг источник в местных экстренных службах сообщал РИА Новости, что угарным газом в Ханты-Мансийске отравились 11 человек, им понадобилась госпитализация в медучреждение. Пострадавшие - большая семья, которая решила накануне установить дизельную печь для обогрева жилья, однако сделала это так, что весь газ выводился не на улицу, а в помещение.