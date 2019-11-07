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РИА Новости

Цивилев призвал силовиков усилить работу из-за убийства экс-мэра Киселевска

08:10 07.11.2019
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© Фото предоставлено администрацией Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото предоставлено администрацией Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на совещании призвал силовые ведомства региона усилить работу из-за ряда громких преступлений: убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева и покушения на адвоката Сергея Учителя.
Экс-мэр Киселевска был убит в ночь на 1 ноября, рядом с убитым было обнаружено тело одного из предполагаемых нападавших Марата Гарипова, жителя города Белово, сотрудника Агентства по защите населения и территории Кемеровской области. Во вторник Следственный комитет РФ сообщил, что задержаны двое подозреваемых, также жители города Белово. В среду вечером в центре Кемерово было совершено покушение на сопредседателя адвокатской коллегии "Регионсервис" Сергея Учителя. Пострадавший был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Сергей Цивилев
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"…У нас за последние несколько дней два громких преступления, связанных со стрельбой, со смертью людей… Поступила целая волна обращений от граждан, которые не чувствуют своей защищенности в Кузбассе, и все обращаются с вопросами: "А у нас что, начался возврат в лихие девяностые годы?" Мы с вами должны сделать все, чтобы жители Кузбасса чувствовали себя защищенными", - отметил губернатор на совещании, следует из видеозаписи, предоставленной администрацией Кузбасса.
Цивилев поручил силовикам усилить работу. "Главному управлению МВД России по Кемеровской области, управлению ФСБ…, управлению Росгвардии… организовать проверку лидеров и активных участников организованных преступных группировок. Для этого обеспечить оперативный обмен информацией. ГУ МВД… взять на контроль проверку информации о лицах, незаконно хранящих, перевозящих, изготавливающих огнестрельное оружие. Управлению Росгвардии организовать дополнительную проверку по местам хранения огнестрельного оружия", - поставил задачи губернатор.
Также глава региона поручил ГУ МВД по области, управлению Росгвардии, главам муниципальных образований "организовать проведение оперативно-профилактических мероприятий в местах криминогенной активности и в местах концентрации преступных элементов", компетентные ведомства должны "организовать информирование населения в СМИ о действующей программе по добровольной сдаче оружия за вознаграждение".
"К выполнению задач приступить немедленно", - заявил Цивилев. Первые итоги поставленных задач губернатор Кузбасса намерен подвести на следующей неделе.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
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Убийство бывшего мэра Киселевска в КузбассеСергей ЛаврентьевСергей ЦивилевРосгвардияМВД РФФСБ РФКиселевскБеловоКемеровская областьПроисшествия
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