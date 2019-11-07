Цивилев призвал силовиков усилить работу из-за убийства экс-мэра Киселевска

КЕМЕРОВО, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на совещании призвал силовые ведомства региона усилить работу из-за ряда громких преступлений: убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева и покушения на адвоката Сергея Учителя.

Экс-мэр Киселевска был убит в ночь на 1 ноября, рядом с убитым было обнаружено тело одного из предполагаемых нападавших Марата Гарипова, жителя города Белово, сотрудника Агентства по защите населения и территории Кемеровской области. Во вторник Следственный комитет РФ сообщил, что задержаны двое подозреваемых, также жители города Белово. В среду вечером в центре Кемерово было совершено покушение на сопредседателя адвокатской коллегии "Регионсервис" Сергея Учителя. Пострадавший был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

"…У нас за последние несколько дней два громких преступления, связанных со стрельбой, со смертью людей… Поступила целая волна обращений от граждан, которые не чувствуют своей защищенности в Кузбассе, и все обращаются с вопросами: "А у нас что, начался возврат в лихие девяностые годы?" Мы с вами должны сделать все, чтобы жители Кузбасса чувствовали себя защищенными", - отметил губернатор на совещании, следует из видеозаписи, предоставленной администрацией Кузбасса.

Цивилев поручил силовикам усилить работу. "Главному управлению МВД России по Кемеровской области, управлению ФСБ…, управлению Росгвардии… организовать проверку лидеров и активных участников организованных преступных группировок. Для этого обеспечить оперативный обмен информацией. ГУ МВД… взять на контроль проверку информации о лицах, незаконно хранящих, перевозящих, изготавливающих огнестрельное оружие. Управлению Росгвардии организовать дополнительную проверку по местам хранения огнестрельного оружия", - поставил задачи губернатор.

Также глава региона поручил ГУ МВД по области, управлению Росгвардии, главам муниципальных образований "организовать проведение оперативно-профилактических мероприятий в местах криминогенной активности и в местах концентрации преступных элементов", компетентные ведомства должны "организовать информирование населения в СМИ о действующей программе по добровольной сдаче оружия за вознаграждение".