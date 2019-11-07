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РИА Новости

В Москве в четверг ожидается небольшой дождь и до семи градусов тепла

08:09 07.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура до плюс 7 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня в столичном регионе в тылу уходящего на восток циклона осадки заметно ослабеют, приобретая незначительный локальный характер... Облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь", - сказал Тишковец.
Кроме того, синоптик отметил, что температурный фон по сравнению со вчерашним днем ощутимо понизится. Максимальная температура в городе будет не выше плюс 5-7 градусов. По области - плюс 3-8 градусов.
"В любом случае, несмотря на то, что такое понижение, все равно температура остается существенно выше климатической нормы" - отметил Тишковец.
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Специалист добавил, что в столице ожидается ветер северо-западный 3-8 метра в секунду.
"Атмосферное давление повысится до 746 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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