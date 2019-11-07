В Москве в четверг ожидается небольшой дождь и до семи градусов тепла

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура до плюс 7 градусов ожидается в Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура до плюс 7 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня в столичном регионе в тылу уходящего на восток циклона осадки заметно ослабеют, приобретая незначительный локальный характер... Облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь", - сказал Тишковец.

Кроме того, синоптик отметил, что температурный фон по сравнению со вчерашним днем ощутимо понизится. Максимальная температура в городе будет не выше плюс 5-7 градусов. По области - плюс 3-8 градусов.

"В любом случае, несмотря на то, что такое понижение, все равно температура остается существенно выше климатической нормы" - отметил Тишковец.

Специалист добавил, что в столице ожидается ветер северо-западный 3-8 метра в секунду.