Минобороны в 2020 году подпишет контракт на ремонт атомной подлодки "Томск"

ВИЛЮЧИНСК (Камчатский край), 7 ноя - РИА Новости. Минобороны России в 2020 году подпишет контракт на ремонт атомной подлодки "Томск" проекта 949А ("Антей"), субмарина будет передана Тихоокеанскому флоту в 2021 году, заявил журналистам в ходе посещения Северо-Восточного ремонтного центра (СВРЦ, Вилючинск) замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В следующем году мы планируем заключить контракт на ремонт атомного подводного крейсера проекта 949А "Томск" со сдачей лодки в 2021 году", - сказал он, говоря о планах по загрузке СВРЦ.
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Замминистра напомнил, что главной задачей 2019 года для завода стала модернизация малого ракетного корабля проекта 1234.1 "Смерч": была обновлена система управления вооружением, установлены новые двигатели.
"Но, пожалуй, основным элементом модернизации стало оснащение корабля противокорабельным ракетным комплексом "Уран", что значительно повысило боевые возможности по уничтожению надводных кораблей", - пояснил Криворучко.
Подводные лодки проекта "Антей" - серия советских и российских АПЛ, вооружённых крылатыми ракетами 3М45 и предназначенных для уничтожения авианосных ударных соединений. Являются усовершенствованной модификацией субмарин проекта 949 "Гранит".