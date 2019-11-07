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РИА Новости

Минобороны намерено модернизировать три малых ракетных корабля

07:56 07.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Ливень" в Кронштадте
Малый ракетный корабль Ливень в Кронштадте
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Малый ракетный корабль "Ливень" в Кронштадте. Архивное фото
ВИЛЮЧИНСК (Камчатский край), 7 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ планирует заказать модернизацию дополнительной партии из трёх малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота, что позволит продлить срок их службы на восемь лет, заявил журналистам в ходе посещения Северо-восточного ремонтного центра (СВРЦ, Вилючинск) замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.
В 2019 году СВРЦ досрочно сдал первый МРК "Смерч", модернизированный до уровня 1234.1.
"Сегодня мы прорабатываем с предприятием вопрос о модернизации серии МРК проекта 1234, речь идёт о трёх таких кораблях. По её итогам их срок службы будет продлён на восемь лет с возможностью его продления ещё на восемь лет после заводского ремонта", - сказал Криворучко.
Замминистра пояснил, что при принятии соответствующего решения работы займут пять лет. Он напомнил, что проект модернизации 1234.1 предусматривает замену стоящих на вооружении этих кораблей ракетных комплексов "Малахит" на современные системы "Уран", при этом число пусковых установок будет увеличено с 6 до 16. Радиолокационный комплекс обнаружения надводных целей "Титанит" заменят на современную станцию КРС-27 "Минерал". Кроме того, на корабли будет поставлена артиллерийская установка нового поколения АК-176МА.
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"В результате этих преобразований боевой потенциал корабля и дальность обнаружения целей увеличены более чем в три раза", - отметил Криворучко.
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Алексей КриворучкоМинистерство обороны РФРоссияБезопасностьЭкономика
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